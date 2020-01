INSÄNDARE: Replik: Därför varierar nätkundens kostnad mellan olika nätområden

Replik på insändaren Varför så stora skillnader i elnätskostnader? (Allehanda 3/1).

Att det är skillnad på elnätsavgiften beroende på var i landet man bor är inte anmärkningsvärt.

Nätkundens kostnad varierar mellan olika nätområden. Det hänger samman med att kostnaderna för att bygga och driva elnätet fördelas på kunderna i området. I tätbefolkade områden bor det fler kunder per meter ledning, vilket ger lägre kostnad per kund jämfört med ett landsbygdsnät. När det gäller E.ONs nätområden går det ungefär tre gånger så många kunder per meter ledning i nätområde Stockholm (i snitt 63 meter) jämfört med nätområde Nord (i snitt 189 meter).

Det vore möjligt att samredovisa nätkostnader på nationell nivå, men det är en fråga för myndigheter och lagstiftare.

Stina Albing, kommunikation Energidistribution E.ON