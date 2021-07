INSÄNDARE: Replik: Barnen strömmar inte ut för att spela fotboll och basket

Replik på insändaren Satsa på de familjer som inte har råd med aktiviteter under sommaren (Allehanda 22/7).

Jag håller i stort sett med Maggie Eriksson i hennes synpunkter om vikten av att satsa på aktiviteter för barnfamiljer under sommaren, men jag vill nyansera bilden något. Det är inte så att det saknas pengar för extra satsningar under sommaren. Kommunen har fått extra pengar från regeringen till lovaktiviteter och dessutom har kommunfullmäktige satsat ytterligare medel. Dessa pengar erbjuds de föreningar med flera, som vill göra något extra för barnen under loven. Om tanken är att familjerna ska få extra bidrag för att själva bestämma vad de vill göra då vet jag inte vad som gäller. Men om det handlar om att som förening/civilsamhälle skapa aktiviteter för barnen under sommaren då handlar det mer om bristen på mänskliga resurser än om pengar.

Jag är engagerad i den ideella föreningen Sörliden-Valla Samverkansförening och i tio års tid har vi skapat aktiviteter för de boende i Övikshem på Sörliden och Valhalla – och främst lovaktiviteter för barnen. De som sett vår tidning Samvaro har sett det digra sommarprogram vi genomför i år tillsammans med kommunen. Vi har fått resurser av kommunen och andra sponsorer just för att vi alltid ställer upp på loven. Vi har en person anställd på 75 procent och dessutom ett antal ungdomar som vi kan ge ersättning – resten är ideellt arbete.

Men det vi har reflekterat över under åren är att det är så få föreningar, organisationer med flera som kan erbjuda aktiviteter under loven. Ibland verkar det som om alla vill vara lediga när barnen har lov och särskilt sommartid, så det är inte så många som ordnar aktiviteter även om det finns pengar.

Vår erfarenhet är också att barnen inte strömmar ut för att spela basket, volley eller fotboll tillsammans med de ungdomar som feriearbetar hos oss. Det verkar som om digitala spel upptar mycket av deras tid. Tyvärr har vi på grund av pandemirestriktioner inte kunnat ordna badresor de senaste två somrarna men också det har vi gjort under många år varje sommar. Mycket uppskattat. Man måste också vara beredd på kritik från boende över höga och störande ljud med mera, även om det sker inom ramen för godtagna tider. Så alla uppskattar inte det som görs.

Från Sörliden-Vallaföreningen önskar vi att fler tar chansen att umgås med de fantastiska barn och ungdomar som vi har i kommunen.

Monica Sundin, Sörliden-Valla Samverkansförening