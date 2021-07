INSÄNDARE: Replik: Banarbeten och minskat pendlande gör avgångarna färre

Svar till Oansvarigt beslut av Norrtåg att dra in avgångar under sommaren (Allehanda 8/7).

Nej, allt går inte på räls under sommaren. Det är den period då Trafikverket utför många av sina banarbeten. Det behöver vi som planerar tågrafiken leva med, och tyvärr även våra resenärer. För förseningar blir det, eftersom vi måste anpassa hastigheten på dessa sträckor och ibland tillochmed ersätta med buss. Det är tråkigt, men inte något vi kan påverka. Det vi kan göra, och faktiskt gör, är att informera våra resenärer om det. Det gör vi dels på våra ombordskärmar och dels på vår webbplats norrtåg.se.

Det är också den period då många har lov och semester. Pendlandet minskar och våra medarbetare, som också har ett samhällsbärande yrke, behöver också ledigt. Sommartidtabellen sträcker sig över ett antal veckor, och vi har lagt ner ett stort arbete för att hitta de bästa lösningarna som drabbar våra resenärer minst. Men det är förstås alltid några som blir drabbad, i det här fallet du. Vi förstår din reflektion. Men om vi hade valt att ställa in den tur som nu går (7414) hade våra pendlare behövt vänta två timmar på nästa tåg (7416). Därför valde vi att ställa in 7412 vilket gör att de som pendlar med det tåget i vanliga fall bara behöver vänta en timme på nästa tåg (7414).

Det var tråkigt att höra att du har upplevt det alltför trångt på tåget. Under våren och försommaren vet vi att beläggningen har legat konstant under 50 procent på pendlaravgångarna, bortsett från något enstaka tillfälle. För att minska risken för trängsel har vi under pandemin lagt en spärr i vår försäljning så att endast 45 procent av våra platser är säljbara. Vi har även valt att ta bort platsbokning så att resenärerna själva kan välja en ledig plats på tåget. Tillsammans har vi ett ansvar att försöka minska smittspridningen genom att hålla avstånd, om möjligt undvika resor i rusningstrafik och bara resa om vi måste.

Vi tackar för att du delar med dig av dina tankar och vi kommer att ta detta med oss i arbetet för nästa sommartidtabell.

Christer Berglund, Affärschef för Norrtåg, Vy