INSÄNDARE: Replik: Andreas Sjölander (S) – redovisa alla fakta för allmänheten angående simhallen

Replik på insändaren Ulf, vi vill gärna förklara kostnaderna för simhallen – viktigt att vi håller oss till fakta

Andreas Sjölander (S) skriver, i sitt svar till Ulf Strömberg, att han gärna vill förklara kostnaderna för simhallen och att det är viktigt att hålla sig till fakta.

Det blir då problematiskt när kommunstyrelsens ordförande låtsas som om kommunens kostnadsutveckling under 2017-18 hade något med ingånget tjänstekoncessionsavtalet att göra. Han borde veta bättre. Det är istället de ekonomiska förutsättningarna under perioden 2011-2013 som ligger till grund för undertecknat avtal. Där framgår under punkt 10.3, med hänvisning till bilaga 10, att antalet anställda som Attini Hotel AB förbinder sig att överta är 11 helårsanställda. De eskalerande kostnaderna under perioden efter tecknat tjänstekoncessionsavtal beror bland annat på att kommunen ökat bemanningen under 2018 till över 15 helårsanställda enligt uppgifter från Samhällsförvaltningen. Det är en ökning med nästan 40 procent jämfört med vad som avtalats om i tjänstekoncessionen.

Det finns inget stöd i ingånget avtal om varför Attini Hotel AB skulle behöva acceptera eskalerande kostnader och ökad personaltäthet som kommunen åberopar för perioden 2017-18 - efter att avtalet signerats av bägge parter. Om förutsättningarna skulle ha förändrats genom någon form av tilläggsavtal, vilket jag starkt betvivlar, är Andreas Sjölander skyldig att redovisa det för allmänheten. Det vore dessutom på sin plats att få en förklaring till varför lönekostnaderna för simhallen plötsligt ökat med mer än 2,5 miljoner kronor per år.

Observer

