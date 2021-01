INSÄNDARE: Prata inte om en levande landsbygd när ni vill lägga ned våra skolor

Läser med fasa om Swecos omfattande skolutredning där man kommit fram till att det är mest fördelaktigt och resurssparande att lägga ner hälften av kommunens grundskolor och nästan en tredjedel av deras förskolor. Man behöver inte befinna sig alltför högt upp på IQ-skalan för att förstå att det kommer att drabba en redan utsatt landsbygd och läser man vidare så bekräftas farhågan; förslaget är att initialt, som första prioritet, lägga ner skolorna i Gideå, Hemling och Trehörningsjö och flytta de eleverna till Björnaskolan som ska 'utvecklas och bli storskola', men i ett senare skede avveckla även skolorna i Sidensjö och Köpmanholmen och flytta dem till en nybyggd skola i Bjästa.

Den rådande pandemin har lett till ännu ett ökat intresse för att bo på landsbygden. Fler som tvingats jobba hemma har upptäckt att de trivs med det och många kommer att ha möjlighet att göra det även framledes. Jag personligen känner ett flertal som nu ser sig om efter andra jobb med större flexibilitet för att just kunna styra mer över sin tid, men också för att lättare kunna välja vart man vill bo och inte vara så styrd till större orter.

För ett tiotal år sen lämnade vi stan och bosatte oss i en liten by utanför en av de orter som kommer att drabbas i ett allra första skede om detta hot verkställs. Vi bodde i centrala Örnsköldsvik, och då vi fick barn sökte vi oss ut till lugnet som bara återfinns utanför städerna. Något som slagit mig mer än en gång är att vi, som betalar lika mycket skatt som stadsbor, alltid prioriteras bort. Hos oss på landsbygden kan man dra in på skola, vård och omsorg. Vi ska utan problem åka flera mil för att besöka en hälsocentral eller kliva in i en buss på en parkering för att laga ett hål i tanden. 'Ni har ju valt att bo där, ni får skylla er själva' låter det ofta. Mm. Kanske det. Men tänk vilket ramaskri det skulle bli om Själevads hälsocentral la ner och man byggde en ny längst bort i Bonäset som skulle 'samla upp folket' och Själevadsborna då skulle få åka 1,5 - 2 mil. Jag hoppas att samma ramaskri nu kommer att ljuda ur varje strupe i varenda landsbygdsbo, för nu är det upp till kamp! Dags att gå man ur huse (digitala lösningar är att föredra i dessa tider) och sätta ner foten en gång för alla.

Det pratas om 'en levande landsbygd', men hur ska den kunna leva om man tar död på alla samhällsnyttiga funktioner? Brandstationer varslas om nedläggning, butiker tvingas bli kooperativa för att överleva och vi ska 'vara tacksamma' att postgången ännu finns kvar.

Ta inte död på alla oss som funnit en högre livskvalitet på landet. Låt oss få fortsätta bo och leva där vi vill och låt den skatt vi betalar få falla tillbaka på något som gagnar oss för en gångs skull.

Nu blir det intressant att se vilket parti som har förstånd och förnuft nog att inse att på landsbygden finns en diger hoper väljare som med spänning väntar på att se vilket parti det kommer att bli som får våra röster i det kommande valet

Mamma Malin