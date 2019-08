INSÄNDARE: Politiker tar inte ansvar för den kustnära samhällsutvecklingen

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) inför nya regler för fritidsfiske med nät. HaV skriver att reglerna syftar till att stärka bestånden av flera kustlevande fiskarter, som öring, sik, gös och gädda.

Med en erfarenhet på mer än 50 år av fritidsfiske med nät så kan jag inte att acceptera bestämmelserna. Naturvårdsverket och HaV:s tjänstemän som arbetar med bevarandefrågor, tar enligt mig ingen hänsyn till vilka möjligheter som finns för utveckling av det kustnära samhället.

Från 80-talet och till nu har antalet gråsälar ökat lavinartat. Vi har i dag minst 50 000 gråsälar. Var och en äter ca 5 kilo fisk per dygn. Det blir 90 miljoner kilo fisk per år. Varför behandlas inte gråsälarnas påverkan på det kustnära fisket och de fiskarter man vill skydda?

I Sverige är gråsälen klassad som livskraftig enligt IUCN:s kriterier. Födan består nästan enbart av fisk, hälften är strömming och sill, den andra hälften är plattfisk, skarpsill, torsk och lax. I våra vatten har vi inga stora bestånd av plattfisk och torsk. HaV vill begränsa uttaget av öring och sik med nät. Beror det på att gråsälen är en stor predator på öring och sik efter vår kust? HaV skriver att fritidsfisket är det dominerande fisket på berörd kuststräcka och står för 75-98 procent av fångsterna av fisk. Dessa siffror får man när Naturvårdsverket och HaV med sina regler i stort lyckats med att slå sönder hela näringen med kustnära yrkesfiskare.

Fritidsfisket med nät har minskat drastiskt under de senaste 20 åren. Från 60-talet till och med 80-talet var det många fritidsfiskare som var ute och la nät. Under vissa perioder fick man lägga ut blindbojar för att säkra upp platser där näten kunde läggas. Det var framför allt industriarbetare som ägnade sig åt nätfisket. Under dessa årtionden var fångsterna goda, men då fanns det inte heller någon konflikt med säl. Det störningsmoment som finns i dag är när det allt som oftast dyker upp gråsälar runt båten.

Jag tycker att vi alla borde oroa oss över hur den allt större sälstammen påverkar våra kustnära fiskarter. Om vi ska ha en levande kust med natur, djur, fisk, människor och näringar knutna till kusten måste politiker ta sitt ansvar. Ett första steg måste bli att Naturvårdsverket och HaV fråntas rätten att fatta ensidiga beslut när det gäller vilket antal sälar vi ska ha utefter vår kust.

Begränsningar på öringar som fångas med spö har också införts. Ett av mina barnbarn (9 år) står ofta och kastar med spö. Ibland får hon några abborrar och blir jätteglad. Det kan ju också inträffa att hon får upp en öring som är under 50 centimeter i längd, då måste jag tala om att den fisken måste släppas tillbaka. Frågan blir då, varför? Mitt svar blir att vi har 50 000 gråsälar utefter kusten som äter 90 miljoner kilo fisk per år och som måste fredas enligt myndigheterna. Barnbarnet kommer nog att tycka att de som tagit besluten inte är trovärdiga och jag måste hålla med henne.

Stig Johansson, fritidsfiskare

