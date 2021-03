INSÄNDARE: Plocka upp bajset – eller vill ni att Ö-vik ska bli en skitstad?

Till människor, som äger hundar. Plocka upp er skit i centrala Ö-vik med omnejd. Vi normala människor vill inte se denna avföring, lukta på den eller trampa på den. Barn som leker ute vill heller inte ha detta under sina skor och kläder när de kommer in. Vi som också rör oss på stigar och i skog ovanför stan önskar heller inte komma bort i era hundars bajs som letar sig långt upp på Åsberget, tydligt synbart under den vita årstiden.

Vill ni att Ö-vik ska blomstra eller betraktas som en skitstad?

Kommunen vill inte ta i detta problem så kanske det är polisanmälan som måste till.

Skärp er.

Stadsbo