INSÄNDARE: Per Nylén, tänker du fortsätta ducka för era felprioriteringar?

Replik på insändaren av Per Nylén (S): ”Det börjar märkas att skattesänkarpolitiken satt sina spår” (Allehanda 20/3).

Tack för att du tydliggör hur Socialdemokraterna tänker kring skattebetalarnas pengar. Innan vi återgår till min utgångspunkt kring den lokala skattesatsen så har jag en fråga: Har Per Nylén glömt att Socialdemokraterna styr detta landet?

För då ekonomin på hemmaplan inte går ihop så skyller man på dåtidens regering. Om kommunernas problem varit skattesänkningarna som gjordes innan 2014 på riksnivå, varför har då inte Socialdemokraterna under dessa sex år vid makten höjt tillbaka skatterna till den nivå man hade innan?

Men åter till Örnsköldsvik. Så här i efterhand undrar jag om Mogårn ens hade kommit till försäljning om inte jag hade frågat. För efter min interpellation gick processen undan. Fick man lite press på sig att agera för att verka duktig? Att skatterna sänkts på riksnivå har ingenting med försäljning av Mogårn att göra. Ytterligare en bortförklaring för att man inte vågar stå upp och erkänna att man använder skattepengar till fel prioriteringar. Det finns fler saker än Mogårn man slösat skattepengar på i tider då till exempel skolans ekonomi blöder. Som att bygga en ny simhall eller skicka tjänstemän till utlandet för att de ska lära sig att bemöta kunder känns inte som en rätt prioritering.

Socialdemokraterna i Örnsköldsvik har de senaste åren tappat greppet om kommunens pengar och under en längre tid felprioriterat, vilket nu visar sig i verkligheten. Man har ingen annan än sig själv att skylla för att kommunens vårdboenden inte håller standard, för att skolans budget inte är tillräcklig eller för att skattepengar slösas på fel håll. Jag har haft lyxen att under åtta år fått jobba med fantastiska kollegor inom vården, så jag vet precis vad de går igenom och hur de kämpar för att ge andra människor trygghet. Men jag har aldrig fått frågan från en förtroendevald politiker om mitt jobb. Jag vet exakt hur personalen slits mellan prioriteringar. Jag vet hur känslan att inte räcka till under sitt arbetspass känns.

Kan tänka mig att även de pedagoger och lärare vi har i kommunen, ibland känner samma sak. Dessa människor glider absolut inte på någon räkmacka, något jag heller aldrig påstått. Vi ska vara stolt över de som jobbar längst ut i våra kommunala verksamheter. Dessa människor kämpar inte bara för sin egna lön, de ger också en del av sitt liv till andra människor och de är kommunens grundpelare. De är även dessa personer som ger dig din lön Per.

Så än en gång säger jag detta – hade jag varit ledande Socialdemokrat i Örnsköldsvik hade jag offentligt bett kommunens medborgare om ursäkt för den dåliga prioriteringen av skattepengarna. För att i rådande läge låta en byggnad stå nästintill tom i flera år tycker inte jag är speciellt förtroendeingivande. Jag är redo att debattera prioriteringarna av skattepengarna och dess eventuella höjning när som helst. Men tänker du, Per fortsätta ducka för era felprioriteringar och skylla på någon annan, eller tänker du för en gångs skull ta ansvar?

Linnéa Berggren (M)