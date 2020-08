INSÄNDARE: Österåsen tar emot fler än 300 patienter per år – här är våra egna siffror

Bemötande av uttalanden från Region Västernorrlands politiska ledning på Allehanda.se gällande Österåsen.

Politikerna uttalar sig bland annat att antalet unika patienter på Österåsen ”bara” är drygt 300 per år och att många andra aktiviteter ligger utanför regionens kompetensområde.

■ Livsstilsmedicin Österåsen tar emot cirka 500 remisser per år. Med nuvarande kapacitet startar vi upp behandlingsprogram för drygt 350 patienter per år. Vid varje given tidpunkt har vi cirka 600 patienter i någon del av programmen. En remisspatient är här på 1+3+1 vecka, sammanlagt 28 behandlingsdagar samt digital uppföljning efter två år.

■ Remitterade patienter har i regel en mångfacetterad problematik och majoriteten har flera tunga diagnoser exempelvis psykisk sjukdom, svår smärta, diabetes, fetma. Den största gruppen numera är personer med psykisk ohälsa. Problematiken kräver enligt vetenskap och beprövad erfarenhet en längre tids behandling för att personen ska kunna fokusera på och uppleva förändring samt bygga upp tillit till sina resurser och förmåga.

Lokalerna och miljön på Österåsen, tillsammans med bredden i personalens kompetens, ger unika förutsättningar för högeffektiv vård i internatform.

■ Den kompetensen som vi utvecklar under arbetet, med patienter med komplex livsstilsrelaterad problematik, för vi ut till hela regionen. I samarbete med folkhälsoenheten har Österåsen ett uppdrag för samordning och löpande utbildning av hälsocentralernas preventionssamordnare. Kunskapsutbytet är ömsesidigt. På så vis lär vi oss från och når ut till alla hälsocentraler i regionen, oavsett driftsform.

■ Genom Österåsens uppdrag och anknytningskompetens får fler länsmedborgare ta del av Österåsens specifika kunskaper av hälsoinsatser. Självbetalande weekendgäster, temagäster, veckogäster kan nyttja detta antingen, som enskildhet, eller som en ”prova på” inför ett helt behandlingsprogram. Dessa gäster utgör cirka 500 per år.

Att kulturella aktiviteter som musik, akvarell och annat skapande har hälsofrämjande effekter och därför bör ingå i ett patientcentrerat livsstilsprogram, är väl etablerad kunskap. Läs gärna vidare på Karolinskas ”Den kulturella hjärnan” (Centrum för Kultur, kognition och hälsa).

■ Österåsen är en av Regionens tre kursgårdar. Vår kursverksamhet tar emot olika grupper varje år, som alla på något sätt tar del av våra kunskaper. Det kan vara alltifrån patientorganisationer, skolor, andra vårdinstanser, statliga eller kommunala verksamheter. Personal från Österåsen håller i föreläsningar i olika hälsorelaterade ämnen både i våra egna lokaler men också att vi åker ut i länet, och i vissa fall andra delar av landet. Dessa grupper utgjorde 2019 cirka 2430 personer.

Till sist: Från mötet med oss personal 5/8 ekar fortfarande orden – ”Som politiker får man ta vilka dumma beslut vi vill” i våra öron. De var tänkta som ett skämt, men skrattet fastnade i halsen på många.

Personalen Livsstismedicin Österåsen