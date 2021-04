INSÄNDARE: Orimligt med nytt p-hus – främja istället samåkning och kollektivtrafik

Kloka tankar Jan Nygren och bra skrivet i din insändare i ÖA (1/4) om det planerade P-huset och hoppas att det har rättat till sig med vrångstrupen. Fick inte det problemet själv då jag inte dricker kaffe, men nog reagerade jag också starkt, när jag läste om nya slösaktiga och dåligt genomtänkta beslut i hundramiljonersklassen. Det kan först och främst konstateras att beslutet är totalt fel tajmat, när det fanns närmare 250 platser lediga i Paradisgaraget och planen vid Fjällräven Center var nästan tom (för att nämna ett par ställen), samtidigt som Samhällsbyggnadsnämnden fattade sitt ogenomtänkta beslut.

Det är märkligt att politikerna i nämnden med hull och hår sväljer tjänstemännens utsagor och ingen enda ifrågasätter de tilltänkta planerna. Samma partiers politiker står i kommunfullmäktige och pratar om att värna miljön och att vi ska minska bilåkandet, men när det fattas beslut, så dras det in på kollektivtrafik och satsas hundratals miljoner på bilåkandet i stället. Det vettigaste för miljön och billigaste för vår gemensamma skattekista vore att starta med en kampanj för att både kommunens tjänstemän och andra ska uppmuntras att åka kollektivt, samåka (ja, kanske inte just nu i coronatider) och cykla till jobbet, när avstånden är rimliga. Dessutom har vi ju ingen aning om vilka parkeringsbehov det blir efter coronapandemin, när arbetsgivare och anställda upptäckt att det kan fungera riktigt bra med hemarbete och när människor kanske minskar bilåkandet under lång tid framöver.

Det är dessutom skrämmande att samhällsbyggnadens ordförande Mikael Malmén i ÖA gör sken av att det kan bli en plusaffär, när underlagen visar ett genomsnittligt underskott de första tio åren på nära 1,8 MSEK. Vilket ändå förutsätter att kostnadskalkylen håller och att varje p-plats inbringar över 1000 kr per månad i hyra. Det blir sannerligen dyra p-platser för våra kommunanställda och andra och ändå kraftigt subventionerade av oss övriga skattebetalare. Det är också skrämmande och närmast stötande att man i det förslag som lagts, redan bestämt att projektet Vasaparken (Kulturhuset) är så klappat och klart att man tagit med det på ritningen, innan det diskuterats ordentligt och fattats slutligt beslut om detta.

Sedan kan det poängteras det fullständigt orimliga i underlaget, att folkmängden i tätorten skulle vara 66 000 en vanlig vardag. Något som innebär att det skulle vara 10 000 fler i tätorten än invånarantalet i Örnsköldsviks kommun, trots att många tusentals av invånarna befinner sig i skolor, på arbeten och i hemmen, runt om i kommunen. Nej, nu är det dags för er folkvalda politiker att granska och ifrågasätta underlagen och inte okritiskt bara nicka med. Menar ni allvar med att värna miljön och att minska bilåkandet, så krävs det andra beslut än att bygga ytterligare ett dyrt parkeringshus. Säg i första hand nej till nytt p-hus och annars lägg det i vart fall i malpåse tills vi sett hur behovet utvecklas efter coronapandemin.

Tommy Thelin