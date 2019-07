INSÄNDARE: Orimligt att Din tur tar samma pris trots begränsad möjlighet att använda periodkortet

Fråga till Din tur angående prissättning.

Anser Din tur att prissättningen av periodkorten (relation och kommun) är rimlig utifrån den sommarturlista som nu gäller i Örnsköldsviks kommun? Ni tar samma pris trots att ni kraftigt har begränsat möjligheten att använda periodkortet.

I mitt fall innebär det att 50 procent av mina resor måste ersättas med taxiresor.

Jag undrar även varför Din tur inte ger rabatt till personer som har det av Försäkringskassan utfärdade "Intyg för förmånstagare". Detta intyg ger rabatt inom kollektivtrafiken hos SL (Stockholm), Västtrafik (Göteborg), Skånetrafik, med flera.

Missnöjd Din tur-användare

SVAR DIREKT:

Tack för dina synpunkter på prissättningen av Din turs produkter. Prissättningen varierar inte över året trots att, som insändaren påpekar, trafikutbudet under sommaren är lägre än under året i övrigt. Det är framförallt den busstrafik som är ämnad för att köra skolelever som inte körs under sommaren då skolorna håller stängt under sommarlovet.

Din turs generella utbud av produkter har olika prissättning utgående från resenärens ålder. Barn och skolungdom upp till 19 år åker för halva priset på normaltaxan, ungdom mellan 20-26 år och seniorer från 65 års ålder åker för 75 procent av normaltaxan.

Prissättningen varierar i Sverige efter de olika politiska beslut som tagits i respektive län. En översyn av har Din turs taxor och subventionsnivåer pågår efter beslut i Din turs styrelse i juni i år. På Din turs hemsida finns all prissättning av Din turs produkter redovisade under fliken Biljetter och reskort.

Hans Fälldin, Din tur

