INSÄNDARE: ÖA tar lätt på sitt uppdrag med kulturen

Folkfest utanför Ö-viks museum. Kommunalrådet Per Nyhlén invigningstalade och sen kom Nätterlundsmannen Anders T, museichefen Helene B och Ulf E. Men när ljudanläggningen stannar inne är det svårt att höra.

Till slut vågade Konsthallen öppna portarna och släppa in besökarna till den efterlängtade vernissagen av konstnären Per- Elof Ricklunds flerspråkiga bildvisning. Per- Elofs målningar fodrar tid hos betraktaren men också en orientering i renässansmåleriets teknik, handel och människosyn. När Ricklund låter den italienska renässansen möta hans förfäders nomadiserade levnadsvillkor blir det en vacker kulturkrock. Jag kan inte säga mer. Jag måste gå en annan dag.

När den största kulturella händelsen under och efter pandemin infaller skickar Allehanda en sportjournalist! Det är helt oacceptabelt. Det skulle aldrig accepteras av Sara Meidell i VK. Men Allehanda har klippt av Katarina Östholm och fortsättningsvis ska chefredaktör Sandra B Shameh ansvara för kulturen. Att Allehanda tar så lätt på sitt uppdrag tycker jag är beklämmande.

Maggie Eriksson

SVAR DIREKT

Jag håller med Maggie Eriksson om att det är riktigt stort att vi Ö-viksbor får ta del av Per Elof Ricklunds fantastiska konst. Jag noterar också att Maggie Eriksson inte verkar ha några invändningar mot själva rapporteringen från Ricklunds vernissage, utan endast konstaterar att vi skickat "fel" slags journalist.

Vi är 13 personer på Örnsköldsviks Allehandas redaktion – mig, nyhetschef och politisk redaktör inkluderad. Tillsammans ska vi göra journalistik från hela kommunen dygnet runt, alla dagar i veckan. Som journalist på ÖA förväntas man kunna bevaka så väl konstutställningar som fotbollsmatcher och kommunala beslut. Det kräver sin reporter – ibland måste vi gå ner både i splitt och spagat samtidigt, men mitt gäng gör det med den äran.

ÖA och Tidningen Ångermanland har länge haft en gemensam kulturredaktör i Katarina Östholm. Som ett led i Bonnier News Locals strategi om att bli ännu mer lokala och ha helt egna organisationer, har Östholm nu gått över till TÅ. Jag vet att Katarina Östholm är en mycket uppskattad skribent, så självklart kommer hon fortsätta synas i ÖA-spalterna. Men i huvudsak är det ÖA-redaktionen som framöver ska göra våra kultursidor. Hittills har vi bland annat skrivit om årets utställningar på Galleri Utås, den kulturhistoriskt intressanta batteribacken i Björna samt E.W-stugan i Skulnäs. Och under sommaren kommer ett större reportage om just Per Elof Ricklund och hans konstnärskap.

Slutligen vill jag citera Ricklund själv, för han har en poäng när han i vår artikel säger ”Jag tycker det är konstigt att kultur och sport är så långt ifrån varandra.”