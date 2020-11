INSÄNDARE: Nykteristerna: Gå inte på den smarta bluffen om gårdsförsäljning

Gårdsförsäljning av alkohol leder tankarna till småskalig försäljning av egenproducerat vin på landsbygden och hantverksmässig öl från det lokala mikrobryggeriet – med andra ord närproducerat och harmlöst. Inget kan vara mer missvisande. Frågan om gårdsförsäljning är en smart bluff som drivs av Sveriges största alkoholföretag.

Det är redan väl etablerat att Systembolagets detaljhandelsmonopol faller i EU-domstolen om gårdsförsäljning av alkohol införs. Två statliga utredningar, EU-rättsexperter och forskare är eniga om detta. Men få har förstått vad gårdsförsäljning skulle innebära i praktiken.

Enligt det förslag som drivs av gårdsförsäljningens förespråkare skulle alla som kategoriseras som ”alkoholtillverkare” kunna bedriva privat försäljning av alkohol. Förutom vinbönderna och mikrobryggerierna blir det möjligt för i princip vem som helst att till en låg investeringskostnad starta upp alkoholtillverkning och -försäljning. För att räknas som alkoholtillverkare krävs nämligen inte mer än att du tillsätter smakämnen i bulkvin, eller i fabrikstillverkad råsprit, späder den och häller på flaska. Som exempel, företaget Hernö Gin köper råsprit från Italien som sedan kryddas med enbär, koriander och lingon. Vilken aktör som helst kan slå upp dörrarna till en egen butik, och därigenom få ansvar för åldersgränser, öppettider och skatteinbetalningar. Redan idag så hinner inte kommunernas tillsynsmyndigheter med kontroller och tillsynsbesök hos alla tillståndshavare.

Vodkajätten The Absolut Company, som genom medlemskap i flera olika styrelser deltagit i regeringens rundabordssamtal inför den kommande utredningen är den största aktören bakom lobbyarbetet kring gårdsförsäljning. Varför driver The Absolut Company på för gårdsförsäljning? De säljer ju inte vin. Jo, anledningen är både utstuderad och tydlig. Om vodkajätten kan sälja sina produkter i egna kanaler – eftersom de ju också är alkoholproducenter – och samtidigt sälja råsprit till företag som kryddar sprit och säljer under eget varumärke så är det en win-win för vodkajätten.

Sammanfattningsvis: Gårdsförsäljning innebär att nästan vem som helst kan starta alkoholtillverkning var som helst och få ansvar för åldersgränser, öppettider och skatteinbetalningar. Det är långt ifrån den harmlösa småskaliga bild som målats upp. De stora spritbolagen blir vinnare och samhället får ta hand om skadeverkningarna och kostnaderna. Det är dags att syna bluffen och kalla saker vid dess rätta namn. Gårdsförsäljning är alkoholindustrins trojanska häst.

Olle Häggström

Drogpolitiska gruppen IOGT-NTO Örnsköldsvik