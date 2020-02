INSÄNDARE: Nu krävs bara tjänstemannabeslut för att minska patientsäkerheten på Sollefteå sjukhus

Snart kan ”Akutsjukhuset” i Sollefteå vara ett minne blott. Den kirurgiska bakjourskompetensen dygnets alla timmar vid sjukhuset föreslås att tas bort, för att framgent enbart finnas på kontorstid.

På Hälso- och sjukvårdsnämndens möte i januari presenterades delar av en tjänstemannautredning - en översyn av bakjourslinjerna inom regionen. Avsikten är att spara pengar. Den första bakjourslinjen som pekades ut var bakjourslinjen inom kirurgi vid Sollefteå sjukhus.

På mötet yrkade hela oppositionen att en eventuell nedläggning av bakjourslinjen endast får genomföras efter ett politiskt beslut, vilket avslogs(!) av majoritetens socialdemokrater, moderater och liberaler. Det innebär att frågan nu lämnas för att beslutas av tjänstemän, utifrån en genomförd riskanalys.

Både före och efter nedläggningen av den akuta ortopedin och den akuta kirurgin på Sollefteå sjukhus gjordes mellan 2016 och mars 2018 flera riskanalyser. Det framkom då att det behövdes en kirurgisk bakjourslinje på sjukhuset.

Kirurgbakjourens riktlinjer vid denna tid var akuta uppgifter av konsultativ karaktär på vårdavdelningar och IVA. Man fick däremot absolut inte tillstånd att bedöma patienter på akuten: ”Det kan bli för många inblandade i ett beslut” och ”kirurgbakjouren står ofta upptagen”. Behövdes det hjälp med bedömningar på akuten så var läkaren därmed hänvisad att ringa till Sundsvall.

Om detta skrev SACO: ”Likvärdig vård går ej att uppnå på akutmottagningarna i landstinget då man ersatt AT-läkare och erfaren kirurgöverläkare med ST-läkare utan fysisk bakjour på orten som kan bedöma patienter.”

Efter påstötningar gjorde så IVO en tillsyn vid Sollefteå sjukhus under våren 2018. De hade fått ett flertal skrivelser om att den rådande ordningen vid sjukhuset hotade patientsäkerheten. I skrivelserna framgick att det skedde ”felsortering av patienter” och att patienter med kirurgiska diagnoser lades in på medicinkliniken, under förespegling att de hade en medicinsk åkomma. Vidare ansåg man att logistiken fungerade dåligt och att tröskeln upplevdes som hög för att ta emot patienter i Sundsvall och i Örnsköldsvik. Ett stort antal avvikelser hade ”tonats ner”, personal och ledning gav olika bilder av patientsäkerhetsläget samt att ansvariga chefer inte utredde avvikelser i tillräcklig omfattning. Patienter hade till och med avlidit, på grund av fördröjda transporter.

IVO ställde krav på åtgärder. Förutom behov av rutiner och riktlinjer slog man fast att möjligheten att använda den kirurgiska kompetensen på akuten behövde utvärderas. Utifrån IVO:s krav på åtgärder tillät regionen till slut äntligen att kirurgbakjouren fick bedöma, ta ställning till och när så krävs - genomföra akuta åtgärder på akuten.

Nu är alltså regionen inne på att helt ta bort kirurgbakjouren på jourtid! Genomförs det – vilket tjänstemännen nu har rätt att göra utan politiskt beslut – så är patientsäkerheten tillbaka i ett sämre läge än som rådde före IVOs inspektion.

Pia Lundin, Sjukvårdspartiet, oppositionsråd Region Västernorrland