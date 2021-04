INSÄNDARE: Moskva har Röda torget – i Härnösand har vi döda torget

Finns det någon som blir glad över att gå över torget i Härnösand en vanlig dag, vardag som helg? All torghandel är borta sedan länge liksom varuhuset Prisma. Varför kan man inte tillåta enkelriktad trafik under dagtid (8-19) från gamla taxi mot före detta Fisktorget? Citybussen borde också gå där. Tillåtelse för av- och påstigning skulle vara tillåtet. Det skulle stimulera fler att dra sig in mot centrum. En som möjligen skulle kunna bli störd är landshövdingen men den risken är nog inte så stor.

Härnösand har stora förutsättningar att sommartid bli en riktigt stor attraktion för bilister som gillar amerikanska bilar. Bilmuséet är unikt och lockar många besökare. Skulle man sedan arrangera crusing-dagar för gästerna efter Nybrogatan skulle det också vara lockande.

Näringslivskontoret borde ta kontakt med Calle Lundkvist och Krantzarna från Gussjö om hur det bäst skall arrangeras. Besökarna skulle också sätta fart på stan och gynna affärerna och restaurangerna!

Ove