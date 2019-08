INSÄNDARE: Mer resurser till de eftersatta vägarna i Norrland – vi ska inte behöva förlita oss på tur

Trafiksäkerheten på landsbygden blir allt mer en växande angelägenhet. Frågan är bara när beslutsfattarna i riksdagen kommer att agera, för mer resurser krävs till de eftersatta vägarna i Norrland.

I en rapport om vägkvalitet av Motormännens riksförbund från 2019 konstateras att 19 av Sveriges 20 sämsta riks- och länsvägar ligger i Norrland. Den sämsta av Europavägarna likaså. Det talar sitt tydliga språk, och speglar väl den klassiska konflikten mellan stad och landsbygd. Faktum är att det tyvärr är resurskrävande att underhålla de många och långa vägsträckorna som sträcker sig i Norrland. Men det är knappast skäl till att helt försumma kvaliteten på vägarna i norr, och därigenom också trafiksäkerheten.

De senaste dagarna har media rapporterat om en fruktansvärd olycka där ett träd föll över vägbanan och på en bil just utanför Helgum. Lyckligtvis hade de drabbade änglavakt den dagen, men vi ska inte behöva förlita oss på det eller tur när vi är ute på vägarna. Tidningen Ångermanland rapporterade också nyligen om att Trafikverket fått in larm om att just det tidigare nämnda trädet kunde vara en risk, vilket ledde till att det inspekterades och sedan fick grönt ljus, knappt en månad innan det föll.

Färskt i minnet är också Trafikverkets nedmontering av vägbelysning, både i Sollefteå tätort men även utanför bredvid väl trafikerade in och utfarter. Kvar efter stolparna är i dag den sista metern mot marken, som likt järnspett står upp ur dikena och utgör en mycket stor fara för den som skulle råka kollidera med dem.

Det är tydligt att något måste till för att lösa den skeva fördelning som är mellan stad och land, och detta är bara ännu ett i leden av exempel. Om landsbygden ska fortsätta att vara en attraktiv plats behövs den grundläggande servicen, och säkra vägar är en bra början på det.

Vi intalas att tio mil till ett BB inte är så farligt, samtidigt som vi alla känner till vilka olyckor som vägarna förorsakar. Dessa vägar åker vi på till jobbet, skjutsar våra barn och äldre på och tar oss till skidträningen. Bättre förtjänar vi väl?

Anton Ångman (C)

