INSÄNDARE: Mattias Rösberg: Därför lämnar jag Västra Initiativet i Sollefteå – partiet är hopplöst

I fjol klev jag på ett styrelseuppdrag i Västra Initiativet efter att ha nåtts av rykten att det rådde enorma motsättningar i partiet. Så stora att de riskerade spräcka partiet. Det akuta läget lyckades styrelsen då avvärja. Det grundläggande problemet var dock att flera i partiet ansåg att man hamnat helt snett i vindkraftfrågan.

För att rädda Västra, och samtidigt rädda samarbetet med V och C, begärde Västra i december en förhandling med nämnda partier. I Västras trehövdade förhandlingsgrupp satt jag med. Vi gjorde allt som stod i vår makt för att få C och V att förstå vikten av att ge Västra tolkningsföreträde gällande vindkraftfrågan. Vi i förhandlingsgruppen upprepade att ”spricker Västra så spricker majoriteten”.

Efter strandade förhandlingar bröt Västra samarbetet i februari. Västra blev nu vågmästare mellan C och V å ena sidan och S å andra sidan. Så länge inte någon ny majoritet bildades kunde dessutom samtliga sitta kvar på sina politiska uppdrag. Så ser det ut än i denna dag.

Det visade sig nu att Västras främsta politiska företrädare var politiskt inkompetenta i att hantera den uppkomna situationen. Man klagade på ”kall stämning på jobbet”.

I mars beslutade Västra att en egen budget skulle tas fram under april, för att sedan förhandlas med andra partier. Västras främsta politiska företrädare struntade i detta beslut och satte sig på eget bevåg direkt med sina gamla samarbetspartners C och V för att ta fram en gemensam budget. I protest lämnade jag nu Västras styrelse. Detta efter att tydligt ha klargjort att det här odemokratiska agerandet var oacceptabelt. Fler i partiet gjorde uppenbarligen denna analys.

Partiet sprack nu. Fyra av nio av partiets fullmäktigeledamöter lämnade partiet och blev politiska vildar. Därmed sprack också majoriteten i Sollefteå.

I juli skickades två medlemsbrev ut från partiet. Vilket av dem en medlem fick berodde på hur väl de främsta politiska företrädarna bedömde att medlemmen klarade av deras syn på nöden av samarbete med C och V. Jag fick sålunda det korta brevet medan mer ”betrodda” medlemmar fick det långa. Jag trodde inte att det var sant – att en förening, vilket ett parti i grund och botten är, kunde agera på detta sätt!

Nu har resterna av Västra på en presskonferens meddelat att man åter sytt ihop samarbetet med V och C - det som spräcktes i februari. Helt ointressant. Någon majoritet av C, V och VI finns inte längre. Det är en kraftigt vingklippt minoritet! Trots detta skriver Västra på sin Facebooksida att man sitter i majoritet. Man kan uppenbarligen inte räkna. Och nu, när det redan är klart att det inte ska byggas någon mer vindkraft, eftersom S motsätter sig det, firar Västra en "förhandlingsframgång" med C och V i frågan.

Västra är hopplöst. De främsta politiska företrädarna gör som de själva vill, men är politiskt inkompetenta. De har dessutom drivit ett uselt ledarskap vilket aktivt drivit partiet i sär, snarare än kämpat för att hålla ihop det.

Härmed säger jag upp mitt medlemskap i Västra.

Mattias Rösberg