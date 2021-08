INSÄNDARE: Löfven är ingen mästerförhandlare – han har gett bort socialdemokratins själ

När Stefan Löfven nu tar sitt förnuft tillfånga och avgår som partiordförande och tillika statsminister, får han ett eftermäle som ”mästerförhandlaren” av Svante Säwén i Tidningen Ångermanland.

”Bra jobbat Löfven” säger Säwén när man betänker hur nämnde ”mästerförhandlare” på ett obegripligt sätt har förhandlat bort merparten socialdemokratins själ som arbetarparti och resten till projekt som exempelvis okontrollerad massinvandring, förödande klimathysteriska beslut och finansiering av horribelt stora ekonomiska EU-paket till misskötta EU-medlemsländer vid Medelhavet samtidigt som våra fattigpensionärer hånas med nålpengar!

”Mästerförhandlaren” Stefan Löfven har under sin tid som statsminister målat in sig i en hel drös av olika hörn med färg som aldrig tycks torka. Då väljer han helt plötsligt att lämna den minst sagt röriga scenen och lämpa över den bistra verkligheten till ”någon annan” som får den tveksamma äran att sopa ihop resterna och reda ut moraset! Löfvens avgång är med all säkerhet noga förberedd när vi påminner oss om hans uttalande om avgång vid en antagen budget som inte stavas (S). I desperation över en ohållbar situation för (S), väljer Löfven att avgå oavsett vilken budget som än röstas igenom.

”Kommer att hyllas även av delar av borgerligheten” säger Säwén. Den hyllningen lär nog uteslutande komma från den lilla delen av borgerligheten som utgörs av den forna borgerliga partiledaren Annie Lööf (C) som så intensivt gjort allt för att utnyttja Löfvens tragiska belägenhet för att tillgodose sina egna behov!

Vi kan nog med all säkerhet förvänta oss ”mästerförhandlaren” och mångmiljonären Stefan Löfven på en framtida inkvoterad post som landshövding i någon region i nära anslutning till MoDo-arenan!

Svante Säwéns betyg, med beröm godkänt för "mästerförhandlaren" Stefan Löfvens insats som partiledare och statsminister är vad man i dagligt tal brukar kalla ett glädjebetyg utan, minsta förankring i verkligheten när vi med ögonen öppna ser hur vårt land snabbt håller på att förvandlas till ett fattigt litet lydrike under det som snart kommer att heta Europas förenta stater!

■ SVAR DIREKT:

Löfven har agerat utifrån valresultaten 2014 och 2018. Där har han agerat så att ganska mycket bra socialdemokratisk politik kunnat genomföras, även om han tvingats kompromissa om saker som arbetarrörelsen egentligen inte gillar. Den som tror att högern vid regeringsmakten skulle genomföra mer vänsterpolitik misstar sig grundligt. Löfven förtjänar i mina ögon epitetet mästarförhandlare.

Svante Säwén, tf politisk redaktör (S), Tidningen Ångermanland