INSÄNDARE: Livsviktigt att vården fungerar – är vårt gemensamma ansvar att den gör det

Vården betyder så otroligt mycket för oss alla. Den har hjälpt min mamma under elva förlossningar. Den tog hand om min farfar, under hans sista veckor i cancerns klor. Just nu ser den till att min kusin överlever ett helsikes besvär med bristande blindtarm och varböld i magen. Att vården fungerar, är livsviktigt. Därför är det vårt gemensamma ansvar att den faktiskt gör det.

Dessvärre upplever alltför många, att vården brister. Barnmorskorna blir allt färre. Köerna allt längre. Körsträckan likaså. Det är inte lätta utmaningar vi har framför oss. Vi inom SSU Örnsköldsvik föreslår då tre omfattande förslag, för att klyva denna gordiska knut.

■ Förbjud stafettläkarna! Det är orimligt, att någon som gör mindre - tjänar mer. Att hyra in läkare från bemanningsföretag är fruktansvärt kostsamt för vården. De pengarna gör sig bättre i kampen mot cancern. Danmark har redan infört en sådan lag - och sett hyrläkarna återgå till sina vanliga jobb. Där knäcks en stor ekonomisk förlust, och en enorm arbetsbrist.

■ Höj statens finansiering! Vi kan inte förbjuda stafetterna, utan att tackla anledningen till att de lämnat den offentliga sektorn. Dagens vård halkar efter ekonomiskt. Underbemannade, överarbetade och underbetalda får barnmorskor och undersköterskor springa. Då lockar bemanningsföretagens höga löner enormt mycket. SSU Örnsköldsvik kräver en bättre löneutveckling inom vården, bättre bemanning och rimligare semestertider för vårdanställda - det kan ett starkt samhälle erbjuda sina medborgare.

■ Förstatliga vården! Landstingsdriven sjukvård har över tid visat sig oförmögen att garantera hela Sverige en rimlig sjukvård. BB i Sollefteå är ett lokalt exempel - och att Örnsköldsviks barnmorskor säger upp sig, hotar även vår egen förlossningsvård. Här på Ordet fritt är Sjukvårdspartiets och regionledningens debatterande nästan dagligen påminnande om hur många sömmar som brister, bara i Västernorrland. Staten är en garant, för att hålla hela Sveriges utbud på jämlik nivå. Vi som är bosatta i glesbygdsområden, ska också kunna ta del av vad våra skattepengar har gått till.

Dessa tre förslag, löser inte alla problem inom vården. Däremot kan vi inte fortsatt acceptera att besparingskraven accelererar. Härifrån tar vi ansvar, för en fungerande vård - i en fungerande framtid. Oavsett om du är gravid, svårt sjuk eller skadad - ska vården finnas där för dig!

August Lundin, SSU Örnsköldsvik

