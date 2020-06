INSÄNDARE: Liberalerna vill stärka äldreomsorgen – ska präglas av trygghet, integritet och värdighet

Tryggheten i äldreomsorg måste stärkas och utvecklas. Det borde vara en självklarhet att vi kan garantera varje årsrik bra vård och omsorg när orken tryter. Så är det inte idag. För oss Liberaler är det en av våra viktigaste frågor att värna om våra äldres välbefinnande på ålderns höst.

Flera undersökningar visar på att äldre med hemtjänst/ hemsjukvården i snitt kan möta 16 olika personer under en tvåveckorsperiod. Så kan det inte få fortsätta. Även för personalen är det näst intill omöjligt att kunna erbjuda bra vård och omsorg, om man får för dålig kännedom om vårdtagarens behov och önskemål. Därför behöver arbetsvillkoren och anställningsformerna inom äldrevården kraftigt förbättras så att arbete inom äldreomsorg blir ett attraktivt yrke där människor vill jobba och jobba kvar. Om vi i framtiden skall klara av att ge varje vårdtagare en vård med kvalité bör det vara vårdteam som har helhetsansvaret Vi vill att det skapas team som samverkar med den kommunala och den regionala vården. Det ger vårdtagaren trygghet att ha sin egen läkare och sköterska som känner till sjukdomshistoria och omsorgspersonal som vet hur den enskilde vill ha det. Teamet skall kunna göra fysiska besöka eller bli uppkopplade via hemsjukvården digitalt, beroende på hur behovet ser ut. Även som anhörig ska du kunna känna dig delaktig och även ges möjlighet att delta fysiskt eller via länk. Vi måste även bli mycket bättre på att nyttja dagens teknik för att öka tryggheten.

Givetvis skall det vara så att man som omsorgstagare ska kunna kommunicera med personalen, så långt det är möjligt, med det egna språket. Bristande kunskaper i svenska ökar risken för misstag i vården samtidigt som allt fler har ett annat modersmål än svenska. Äldreomsorgen behöver välutbildad fast personal. Därför vill vi liberaler satsa på både utbildning och språkutveckling för de anställda och efterlyser därför en nationell strategi för bättre bemanning och arbetsvillkor. Målet ska vara att halvera antalet personer som kommer hem till våra äldre!

Äldreomsorgen ska präglas av trygghet, integritet och värdighet. Ingen ska behöva vara orolig för att inte få den omsorg de behöver. De sista åren ska vara precis lika värdefulla som de första. Vi Liberaler vill diskutera förslag till förbättringar och har nationellt föreslagit 100 miljoner för att stärka kvalitet i äldreomsorgen!

Värdighet, värme och mycket kärlek skall vara en självklarhet till alla våra årsrika. Våra äldre skall känna glädje att passera 80 och sikta mot 100. Vårt motto är att Sverige skall vara ett föregångsland när det gäller äldrevård. Vi har resurser om det nyttjas på bästa möjliga sätt.

Ingeborg Wiksten (L), Förbundsordförande Västernorrland

Megan Sandberg (L), styrelseledamot Timrå

Catrin Eliasson (L), styrelseledamot Sundsvall

Leif Palmberg (L), AU-ordförande Sollefteå

Eva Olstedt-Lundgren (L), kassör Härnösand

Göran Norlén (L), styrelseledamot Örnsköldsvik