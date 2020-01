INSÄNDARE: Låt oss få tillbaka linje 50 under helgerna

Det har hänt mycket positivt runt Skuleberget och Skuleskogens nationalpark de sista månaderna.

Kramfors kommun sökte och fick pengar från Tillväxtverket och bidrar själv med 10 miljoner kronor för ett projekt runt Skuleberget som bland annat betyder en ny linbana. Det har varit nästan 350 000 gästnätter i Höga Kusten, nära 50 000 registrerade besökare på Naturum Höga Kusten och drygt 27 000 fordon vid Entré Syd i år.

Det har sedan 2007 flyttat barnfamiljer till Vibyggerå med ett 50-tal barn i åldern 0-12 år.

Kramfors kommun och Docksta bordtennisklubb (DBTK) har kommit överens om att DBTK av utrymmesskäl bygger ut både friskolan och förskolan - i en avfolkningskommun som Kramfors!

Länsstyrelsen har invigt den nybyggda övernattningsstugan vid Skrattabborrtjärn i nationalparken.

Verkställande Byrån meddelar att man kontrakterat ”Humorlandslaget” till ett evenemang på Naturscen Skuleberget.

Alla de övriga entreprenörerna ligger i startgroparna för en ännu bättre turistsäsong 2020.

Men det stora minuset i allt det positiva är kollektivförbindelserna eller rättare sagt brist på kollektivförbindelser längs E4 under helgerna. På vardagarna har vi linje 50 med åtta dubbelturer Härnösand-Örnsköldsvik, som ger möjlighet både att arbetspendla till Härnösand, Kramfors och Örnsköldsvik och gå i gymnasieskola där.

Här satsar både myndigheter och privata på att utveckla Höga Kusten i allmänhet och området runt Skuleberget/Nationalparken i synnerhet samtidigt som Höga Kusten är stängt för kollektivtrafik under helgerna.

Jag får inte detta att gå ihop - vissa myndigheter satsar på att utveckla destination Höga Kusten, medan andra stänger möjligheten att komma dit.

Det är väl så att linje 50 inte bär sig under helgerna, men sätter man kostnaden för kollektivtrafik efter E4 under helgerna mot både inkomster från turism, arbetstillfällen för lokalbefolkning och försämrad miljö på grund av ökad bilism i Höga Kusten, tror jag att kostnaden för linje 50 under helgerna väger lätt mot de positiva effekterna.

Det verkar i alla fall som att de som tagit bort kollektivtrafiken i Höga Kusten under helgerna inte har läst sida 24 i ”Regional transportplan 2014-21” där det står: ”Samhällsekonomiska analyser och miljöbedömningar ska spela en viktig roll vid prioriteringar av åtgärder.”

Höga Kusten är ett av de områden i Västernorrland som har de största utvecklingsmöjligheterna. På transportplanens sida 29 står det: ”Följande tre destinationer prioriteras i länets strategi för besöksnäringen: Världsarvet Höga Kusten, Sundsvallsområdet med Birsta köpstad, samt Skogslandet med älvdalarna. Idag är besöksnäringen starkt koncentrerad till Sundsvallsområdet med fokus på affärs- och konferensturism. Höga Kusten har ett starkt varumärke. Flera stora insatser pågår för att utveckla och förbättra tillgängligheten både i Höga Kusten med dess olika målpunkter och i Birsta.”

Låt oss få tillbaka linje 50 på helgerna!

Karl-Anders Nordström