INSÄNDARE: Larmförsäljare måste lära sig att ta ett nej – särskilt i tider med covid-19

Företaget Sector Alarm åker just nu runt i mitt grannskap i Härnösand och knackar dörr för att sälja sina produkter. Förra veckan kom en försäljare hem till min gamle far och gick raka vägen in på vår gård och fram till gubben. Trots att pappa sa nej 8-10 gånger bokade försäljaren ett möte till klockan 16.00 nästa dag, skrev ned tiden på en lapp och räckte den till pappa. När jag fick veta vad som hänt ringde jag till Sector Alarm, avbokade mötet och bad dem lyssna på gamla människor när de säger nej.

Klockan 16.00 nästa dag får min far ett meddelande där det står att försäljaren blir sen men att han snart kommer till det bokade mötet. Jag ringer då igen till Sector Alarm och säger att försäljaren inte är välkommen hem till min far. Klockan 16.15 knackar det på dörren hemma hos pappa men det är jag som öppnar. Jag förklarar för försäljaren att vi inte är intresserade av något larm och att han måste lära sig att ta ett nej. Försäljaren säger då "Men det är så fint väder, vi kan väl ta mötet ute?".

Dessutom, covid-19 är särskilt farligt för gamla människor. Även under normala omständigheter är det i det närmaste osmakligt att tränga sig på på det sätt det här försäljaren gjorde, just nu är det rent ut sagt idiotiskt.

Inge Snackh

■ Sector Alarm har fått möjlighet att besvara insändaren, men inte återkommit.