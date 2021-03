INSÄNDARE: Kramfors är ingen storstad och Bollstabruk ingen landsbygd – ett högstadium är inte allt

Det är förvisso roligt att se att det politiska intresset har ökat gällande vissa, för Kramfors kommun, aktuella frågor, men många av de insändare som publicerats den senaste tiden måste ifrågasättas. Jag pratar naturligtvis om den rådande skolsituationen och den ständigt pågående striden om "stad mot landsbygd".

Jag är inflyttad till Kramfors från något som verkligen kan kallas landsbygd, och att i ljuset av det få läsa om hur "staden utarmar landsbygden" i Kramfors blir i det närmaste skrattretande. Kramfors är lika lite en storstad som Bollstabruk är landsbygd – det skiljer 10 minuter mellan orterna, man tycker att ni borde kunna se att de bara är två sidor av samma mynt och att ni i stället ska se det som något positivt att ni har ett centrum med relativt god samhällsservice bara tio minuter bort.

Både Kramfors centrum och Bollstabruk måste kunna utvecklas tillsammans, men då är det inte konstigt att det satsas mer där det bor flest människor. Nu vet jag att det kommer att komma svar på denna senaste mening i stil med "men det är faktiskt bara en tredjedel av befolkningen som bor i staden!" Ja, det stämmer. Men det betyder inte att resterande två tredjedelar bor i Bollstabruk, och vi kan inte öppna högstadier och sjukhus i både Bollstabruk, Skog, Köja med mera.

Att dessutom beskylla utarmningen av Bollstabruk på nedläggningen av dess högstadium är intressant när man betänker att det under alla de år skolan har stått där ändå flyttat så pass mycket folk från orten att underlag för skolan till slut inte gick att hitta. Med er logik borde ju flytten till orten ha gått stadigt uppåt under alla de år skolan varit igång, men så har ju inte skett (nej, några enstaka inflyttade per år räcker inte för att täcka utflytten). Ni har ju trots allt kvar både låg- och mellanstadieskola, livsmedelsbutik, café, simhall, privat tandvårdsklinik med mera, men ni menar alltså att det är högstadiets vara eller icke-vara som är det avgörande?

Att behöva sitta på skolbuss till och från skolan i 30 minuter när man är 13, 14 och 15 år gammal är väl inget att bråka om? Jag har själv testat.

Undrande