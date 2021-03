INSÄNDARE: Kommunalare: ”Emil Källström, du sårade oss”

Till Emil Källström (C) och Anna-Britta Åkerlind (C).

Vi är tre av tusentals välfärdsarbetare i Örnsköldsvik som arbetar inom äldreomsorgen, barnomsorgen, skolan och sjukvården. En del av oss är undersköterskor, barnskötare eller lokalvårdare och vissa av oss jobbar både dag och natt. De allra flesta av oss är medlemmar i Kommunal och LO och har svårt att förstå det förakt som en del av er i Centern visar oss som är fackligt engagerade.

Vi arbetar fackligt för att utveckla så bra villkor som möjligt så att ännu fler väljer att arbeta inom välfärden i dag och i framtiden. Rätten till heltid, nej till delade turer och arbetsgivaren ska tillhandahålla arbetskläder är tre exempel. Det här är viktigt och har inte minst visat sig under coronapandemin.

Emil Källström (C), vi blev oerhört sårade av ditt uttalande i samband med att centerstudenternas delade ut en utmärkelse till centerpolitikern Martin Ådahl (C). Det var en teckning som föreställde Martin Ådahl (C) framför en brinnande LO-borg.

Emil, du skrev snabbt följande på nätet: ”Helt magisk tavla” och gjorde därmed en tavla i dubbel bemärkelse. En del av ditt parti tog avstånd från bilden med den brinnande LO-borgen men inte du.

Vi måste ändå fråga: Vad har du emot att vi genom våra fackliga organisationer arbetar för bra villkor för våra medlemmar?

I början av året såg vi otäcka bilder från USA. Med den här typen av uttalanden och förakt som centerstudenterna och du Emil Källström (C) visa skapar ett hårdnande klimat och är i sig ett hot mot demokratin.

Vi har också en fråga till Anna-Britta Åkerlind (C).

När frågan om att eventuellt lägga ut vissa välfärdstjänster på entreprenad då säger ni nej till att kräva kollektivavtal som ett viktigt villkor i samband med en eventuell upphandling. Varför?

Vi har hört att ni anser att krav på kollektivavtal hämmar konkurrensen – men hur?

Kommunalare i välfärden genom Annika Westin, Ruth Bergström och Katarina Rönnqvist

SVAR DIREKT

Det senaste året har jag arbetat hårt för att värna den svenska välfärden. Extrabudget har följts av extrabudget med tillskott till regioner och kommuner för att värna jobben i välfärden. Arbetet har skett sida vid sida med flera fackliga organisationer, däribland Kommunal. Att se ner på eller hysa ”förakt” för fackligt engagemang vore mig främmande.

Mina åsikter om huruvida en centerpartistisk skämtteckning är rolig eller inte förändrar inte detta faktum. Tvärtom ser jag den svenska modellen med hög grad av facklig organisering som något mycket värdefullt. Jag kommer fortsätta försvara detta, och kommer sannolikt också fortsätta tycka att träffsäker satir är roligt.

Emil Källström, västernorrländsk riksdagsledamot för Centerpartiet

SVAR DIREKT

Centerpartiet är småföretagens vän. En majoritet av småföretagen har inte tecknat kollektivavtal men erbjuder ändå likvärdiga eller bättre villkor. Ett välmående och lönsamt företag lever och utvecklas med sina engagerade och nöjda medarbetare.

Vi vill inte att våra lokala företag ska stängas av från kommunens upphandlingar på grund av onödig byråkrati. Därför vill vi ha upphandlingar där vi ställer de relevanta kraven, så som leveranstider och kvalitet i varor och tjänster.

Anna-Britta Åkerlind, Centerpartiet Örnsköldsvik