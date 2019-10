INSÄNDARE: Kära medbilister vid Solumsbacken – tänk på att det kan hända saker du inte förväntar dig

Kära medbilister, som trafikerar Solumsbacken i det dagliga pingpongandet mellan hem, skola och arbete. Som ytterligare en bilist, som utför samma dagliga rit, observerar jag dagligen att det finns en stark benägenhet att såväl uppför som nedför sagda väg trycka extra hårt på gaspedalen i hopp om att hinna i tid till ungarnas skolstart, det dagliga värvet eller för all del vardagsmiddagen hemma i villan.

Jag är överlag egalt inställd till folk som regelmässigt kör för fort eller tar andra risker i trafiken - go for it, så länge de gör det vid lämpliga tillfällen, de är medvetna om såväl legala som fysiska risker, och att de inte utsätter andra än sig själva. Däremot har jag ett ansvar för mig själv och min familj som sitter i bilen, att vi alla kommer fram tryggt och säkert till vår destination, och just där ligger anledningen till den här insändaren - i hopp om att det kanske träffar och förändrar beteendet hos åtminstone någon.

Problemet är nämligen att en inte oansenlig andel av de i inledningen nämnda bilisterna tycks anse det fullständigt rimligt att utöver gasa för livet även ligga enstaka metrar bakom framförvarande bil i den här backen, utan en tanke på alla de saker som skulle kunna inträffa som gör att framförvarande bil får ett plötsligt och akut behov av att bromsa. Springer det till exempel ut ett rådjur eller en katt, som det gör rätt ofta på den aktuella vägen, och jag pallnitar, så riskerar jag att få ett mycket ovälkommet besök i skuffen. För du som ligger så nära att du kan läsa vilken radiokanal jag har inställd, kommer i den situationen inte ha en sportkeps att få stopp på din bil innan det smäller - oavsett väglag, det finns helt enkelt ingen som helst reaktionsmarginal.

En bra tumregel jag själv lärde mig (och som är ganska enkel) är - kan du inte hantera ett panikstopp hos framförvarande bil, då ligger du för nära, oavsett hur stressad eller sen du är!

Så detta är väl helt enkelt en uppmaning - tänk efter, tänk på att det kan hända saker som du inte förväntar dig, och lika självklart som att du tar på dig bilbältet fast du aldrig krockat, lika självklart som att du inte sätter dig bakom ratten efter en grogg, lika självklart borde det vara att inte ligga fullständigt i arslet på framförvarande bil annat än vid ren kökörning i låga hastigheter. Förr eller senare så kommer det där rådjuret hoppa ut framför framförvarande bil, och då kommer olyckan vara ett faktum likväl som att ansvaret enbart ligger hos dig - i bästa fall bara för plåtskador, men i värsta fall personskador eller värre.

Detta inlägg är även en vädjan till polisen om att vara lite synligare och göra fler kontroller i ytterligare hopp om att få till stånd en attitydförändring på den här sträckan - ställ er för all del uppe vid korsningen Stenhammarsvägen-Solumsvägen klockan 16.30 en vardag och sikta lasern mot bilar som kommer nerifrån, eller nere vid före detta Jehovas lokal och sikta uppåt mot korsningen vid Tjädervägen - räkna med fin utdelning.

Snigeln