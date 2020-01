INSÄNDARE: Kämpa för våra barn, kommunalråd!

Ibland kan man ångra att man inte har deltagit i politiken. Man själv tycker att man inte har tid, och är rädd för att bli invald i något. Och det är synd att många tänker som jag.

För vad vi kan se i dag har vi kommunalråd som har blivit invald på grund av att det är för få att välja mellan och då får vi kompetensen därefter. Det resultatet kan vi se nu i Ö-vik. När vi skulle rösta så stod Socialdemokraterna och talade varmt om sjukvård, skola och omsorg. Och i dag ser vi resultatet av vad vi har valt in i kommunens fina rum.

Socialdemokraterna vill fortsätta riva ner vår välfärd som har varit deras manifest för alla år tidigare. Och för länge sedan gjorde Socialdemokraterna ett mycket bra arbete. Men nu ska det dras ner på förskolor och skolor när kommunen måste spara pengar. Samtidigt tittar man på att försöka spara lite så man kan bygga en ny simhall under 90 miljoner. För kom ihåg, lyckas Socialdemokraterna spara så de kan bygga nytt för 89 990 000 kronor så gör de det, och samtidigt lägger de ner ett antal förskolor under tiden. Men cirka 100 personer är glada för att de får simma i ny simhall. Och sedan ska samma parti bygga kulturhus för cirka 300 miljoner. Och detta kulturhus blir som hoppbacken i Ö-vik, från början hoppar massor ungdomar och sen blir det som i dag – det är lika stor chans att se en känguru hoppa i backen som ungdomar.

Nu svarar säkert Per Nylén, kommunalråd för Socialdemokraterna, att det är inte samma pengar. Men det är just det är, det är våra skattepengar ni sitter och leker med. Så hade jag varit lika modig som Per Nylén och gått på möten, viftat med handen ”att jag vill bli invald som kommunalråd”, så har jag sett till att kämpa för våra barn så förskolor vård och omsorg kan vara kvar. Och vara modig och säga till alla som har röstat på mig att vi kommer bygga ny simhall kanske om 25 år. Och kulturhuset till dessa 5-6 personer byggs kanske år 2289. Men vill ni besöka kulturhus redan nu så skulle jag som kommunalråd försöka kämpa för lägre pris på tåget till kulturhuset i Umeå. Och därmed ett bra samarbete med Norrlands huvudstad.

”Nya kommunalrådet”