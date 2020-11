INSÄNDARE: Inga ljumma sommarkvällar på nya hotellet – gästerna får nöja sig med Tequila Sunrise

Om Hernö gins satsning på hotellbygget på Kanaludden i Härnösand: Tanken är alltså att man ska sitta på terrasen en ljummen sommarkväll med Härnö gin & tonic i glaset, eller en "draja" med samma märke som ingrediens, kanske ett glas vitt, rosé eller rött, en IPA, eller en vanlig simpel bira, eller för all del ett alkoholfritt alternativ, blicka ut över sundet och tänka "fy fasiken vad häftigt det är att leva!"

Men vänta, det är nåt som inte stämmer, här finns ingen häftig solnedgång att kolla in. Solen går ju ner på andra sidan stan, norrsidan. Det vet varenda campare på Sälsten som sitter utanför husvagnen och dricker grogg eller lådvin, eller för all det kanske nåt alkoholfritt alternativ. "Fy fasiken vad häftigt det är att leva" utbrister de i kör när solen sänker sig i brinnande färger över bergen på andra sidan vattnet och skyndar sig att boka in en återkomst även nästa sommar.

Sen tänker sig hotellbyggarna att livet återgår till det vi hade innan coronan. Tillbaka till bilsemestrar och utflykter. "Vad ska vi göra till helgen?"- "Vi åker till Härnta och bor på hotell." - "Ja, fy fasiken vad häftigt". Som förut men med elbilar efter vägarna då de fossildrivna kan börja fasas ut, som i England till 2030. För att "bli som förut" behövs också ett massdistribuerat fungerande vaccin. För detta finns ännu ingen tidshorisont, bara gissningar och önsketänkande.

Men man vill ju inte vara en "bakåtsträvare" och drabbas av den socialdemokratiska ledarskribentens vredesmod. "Hotell är utveckling och framsteg - därmed basta!" Friska satsningar välkomnas. Fick jag då önsketänka skulle infarten till Härnön må bra av ett vackert hotell vid västra brofästet efter Nybrogatan, ungefär vid fastigheten där Härnö Marina tidigare höll till. Nära till resecentrum, vacker vy in mot stan och färgsprakande solnedgångar över norra sundet på sommaren. Såväl bilmuséet, Max och Murberget inom gångavstånd. Goda parkeringsytor och lätt ta sig till med bil eller buss.

För att återgå till hotellbygget vid Kanaludden så kan det i bästa fall bjuda på hyfsade soluppgångar när solen väl orkat sig upp över bergskammarna. Men då duger det inte med gin i glaset. Då ska vara den dryck som The Eagles sjöng om i en av sina klassiska låtar, eller för all del, ett alkoholfritt alternativ.

Tequila Sunrise