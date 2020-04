INSÄNDARE: Industrin hårt drabbad av coronakrisen – IF Metall gör allt för att minska oron och öka tryggheten

Coronakrisen drabbar den svenska ekonomins ryggrad – industrin – mycket hårt. Läget är allvarligt, men visar även på behovet av en stark fackförening.

IF Metalls anställda och förtroendevalda runt om i landet, på klubbar och avdelningar, gör nu sitt allra yttersta för få korttidsavtal på plats där det behövs. Det gör att industriarbetarna kan gå ner i arbetstid och behålla en stor del av lönen istället för att förlora jobbet när produktionen stannar av. Bara här i IF Metall Mellersta Norrland har vi under den senaste månaden tecknat ett femtiotal avtal om korttidspermitteringar.

Den här krisen är unik och ingen har facit över hur detta i slutändan kommer att påverka jobben och industrin. IF Metalls självklara och viktigaste uppgift som fackförening är att finnas till för medlemmarna. Vi kraftsamlar alla våra resurser och gör allt vi kan för att minska oron och öka tryggheten. Vi ska klara även denna kris. Tillsammans är vi starka.

Stefan Hultman, avdelningsordförande IF Metall Mellersta Norrland

Leif Wiklund, ombudsman IF Metall Mellersta Norrland