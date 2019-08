INSÄNDARE: Imponerad av personalen på Sollefteå sjukhus – finns övrig sjukvårdspersonal som har en del att lära

En tisdag i slutet av juni drabbades jag av yrsel och illamående, när jag befann mig i vårt sommarhus i Backsjön några mil norr om Sollefteå.

Jag åkte in till vårdcentralen nära sjukhuset i Sollefteå, och frågade om det fanns möjlighet att komma in på någon undersökning. En trevlig dam i receptionen såg till att jag fick komma och kolla EKG. En läkare kopplades in och beslöt att jag skulle fraktas till akuten i rullstol.

På akuten togs jag emot av trevlig personal och mina värden kontrollerades och det kontrollerades hur jag mådde. När proceduren var var klar, blev jag skickad till avdelning 17. Jag hade drabbats av hjärtflimmer och det var detta som ledde till yrsel och illamående.

Läkarna och personalen lyckades hitta mediciner som passade och gjorde mig frisk igen. Det jag är mest imponerad av är det fina sätt som personalen hade och vilket fint språk de använde hela tiden. Mycket imponerad av kvaliteten på personalen.

Stort tack till Sollefteå Sjukhus. Jag genomgick en stor operation på ett sjukhus i en mellansvenskt sjukhus och den personalen har en del att lära av personalen på Sollefteå Sjukhus.

Jan Källman, Björklinge Uppsala

