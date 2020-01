INSÄNDARE: Hur tänkte Regionen när de höjde egenavgifter för sjukresor?

En undran till de styrande i Regionen.

Hur man tänkt när man höjde egenavgifterna för sjukresor? Skjutsade en hen som fyllt 96 år, dennes resa var ungefär 500 meter lång på grund av svårigheter att röra si och på grund av att hen inte hade färdtjänst så fick hen betala 200 kronor gånger två resor. Kamraten med färdtjänst betalade 38 kronor per resa för samma sträcka. Någon som kan ge mig ett svar jag kan acceptera?!

En funderande chaufför

SVAR DIREKT

Hej funderande chaufför,

Tack för att du hör av dig och undrar hur det hänger ihop. Det är viktigt att ni som är i kontakt med många resenärer har kunskap och kan förklara hur det fungerar.

Som du vet är det olika sorters resor, som är till för olika sorters behov. Färdtjänst är kommunens uppdrag, och ett stöd för individer som behöver anpassning när de ska resa i sin vardag, om deras förhinder kommer vara längre än tre månader.

Sjukresa med taxi är till för en patient i Region Västernorrland som på grund av sitt hälsotillstånd inte kan åka med kollektiva färdmedel till eller från vården. Har kommunen bedömt att man har rätt till färdtjänst litar regionen på bedömningen, så då får man också rätt till sjukresa med taxi. Då gäller också färdtjänsttaxan för sjukresan. Om kommunen inte har beviljat färdtjänst till patienten finns det ändå ett högkostnadsskydd för sjukresor, som innebär att man bara behöver betala 12 resor med taxi under 12 månader sen är resorna kostnadsfria. Om någon patient inte har kunnat söka om färdtjänst hos sin kommun kan man få hjälp från en kurator med information om hur man ansöker. Om du som förare av sjukresor kan uppmana patienter som kanske behöver färdtjänst att söka om det, och berätta att de kan få stöd med ansökan och intyg via till exempel kuratorer på Region Västernorrland som de enkelt når via våra växelnummer, så är det säkert en bra hjälp för individen.

Så svaret är att om man bara behöver taxi en kort tid för sina sjukresor då får man betala för de första 12 resorna. Men behöver man åka taxi till och från sjukhuset en längre tid kan man istället ansöka om färdtjänst och betala färdtjänstavgift för varje resa.

Här kan du läsa mer om hur sjukresorna fungerar.

Hans Backlund (S), ordförande Nämnden för Hållbar Utveckling, Region Västernorrland

Per Wahlberg (M), ordförande Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland