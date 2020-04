INSÄNDARE: Hoppas att coronakrisen höjer statusen och lönerna för underskötererskorna

Hur kommer det sig att det är så många personer med hemtjänst eller boende på äldreboende drabbas av covid-19? Med tanke på att denna grupp tillhör minst en av riskgrupperna eftersom de är äldre är det ju inte så konstigt. Att de kanske blivit smittade av personalen på grund av brister i vilken skyddsutrustning som finns tillgänglig för personalen är säkert också en bidragande orsak. Finns det inte ens handskar eller munskydd tillgängligt är riskerna betydligt större för smittspridning än om det fanns.

Men, lägg därtill att många personer som jobbar just här saknar nödvändig utbildning blir ju bilden ännu allvarligare. Kommunerna har under lång tid drivit en personalpolitik som inte främjar de som har vårdutbildning. Man har medvetet velat hålla lönerna nere och en populär åtgärd när personalen velat ha bättre betalt är att säga att "passar det inte så är det bara att sluta - vi bara in ny personal direkt från gatan". Denna personal från gatan tar man sedan direkt in i verksamheten utan någon direkt utbildning. I de flesta fall handlar det om bredvidgång i ett par dagar med en annan ur personalen – inte nödvändigtvis någon som har någon vårdutbildning heller... Det finns stora risker för vårdkvalitén med detta förfarande! Jag har personligen hört personer som börjat jobba i äldreomsorgen utan utbildning efter bara några veckor till exempel fått delegering för att ge insulin. När jag frågade denna person vad insulin var hade hon ingen aning. Hon visste inte heller, så klart, vilka risker som fanns om insulin gavs vid fel tillfälle eller att det i värsta fall kan leda till insulinchock och död.

Jag hoppas att denna kris kommer dels att höja statusen och därigenom lönerna för undersköterskor men också att krav införs på minst någon typ av vårdbiträdesutbildning för att få jobba i såväl hemtjänst som på äldreboende.

Att låsa in den personal som i dag jobbar på äldreboende för att hindra smittspridning är kanske i första anblick en bra lösning men hur ska det fungera långsiktigt? Vem vill riskera att bli inlåst och tvingas att spendera all sin tid på sin arbetsplats som någon sorts "straffånge"? Hur skulle dessa personers privatliv se ut och hur skulle deras familjer må? Hur skulle dessa personer kompenseras för sitt "straffarbete"? OB-tilläggen inom vården i dag är ett skämt. Alla som själva riskerar sina liv genom att nu jobba med covid-19-patienter borde få ett rejält risktillägg för detta. Att dessutom riskera att bli inlåst på kuppen är inte försvarbart...

Gammal USK:a