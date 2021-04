INSÄNDARE: Glöm Åsberget – dra E4 över Flärke och Hemling

E4 genom Örnsköldsvik har varit på tapeten under lång tid. Tidigt så stod Rådhuset i vägen för E4-dragningen, men vett och sans fick råda och i dag har vi Rådhuset kvar. Norra sidan av Åsberget fanns också med i bilden men föll för förslaget om en tunnel genom Åsberget. Tunnelförslaget har staden nu levt med ett tjugotal år och mer därtill. Under åren har tunnelalternativet förordats kraftfullt och mer eller mindre intensivt utan att ha förverkligats och betraktas i dag som det bästa alternativt. Men det finns andra lösningar och senast för någon dag sedan presenterades en E4-dragning i en tunnel under nuvarande Centralesplanaden.

Problemet med E4 i dag har bland annat varit luftföroreningarna och bullret, som överstiger tillåtna hälsovärden och frågan är om tunneldragningarna skulle bidraga till någon förbättring. Knappast. Ur trivsel och hälsosynpunkt och för att verkligen göra staden mer hälsosam och miljövänlig att leva och bo i, vore att en gång för alla dra E4 långt utanför staden. Ett ur alla synpunkter framgångsrikt sätt för hela kommunen vore att vinkla av E4 vid länsgränsen och dra E4 över Flärke, Långviksmon, Hemling och vidare söderöver för att ansluta till E4 nere i Ullångersområdet.

Landsbygden med sina skogsrikedomar skulle få ett sagolikt lyft. Livet och tillvaron skulle blomstra enormt och åter få det liv landsbygden en gång hade och behöver i dag. Den hälsovådliga livsmiljön nere i Örnsköldsvik skulle elimineras och borga för en besöksvänlig småstadsidyll med blomstrande kultur och med människans väl och ve i centrum. Avståndet mellan norr och syd skulle avkortas med massor av mil med besparingar av tid och pengar och undanröja en hel del trafikproblem. Djärvt men förmodligen nödvändigt och därtill hållbart för en ljus och hälsosam framtid i stad och på land.

Göte Nordmar