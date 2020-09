INSÄNDARE: Fysisk aktivitet – en rättighet för alla unga

Utvecklingen i samhället har lett till mindre fysiskt aktiva barn. Enligt en studie från 2019 av Gymnastik och Idrottshögskolan når endast 22 procent av flickorna och 44 procent av pojkarna upp till den lägsta rekommenderade nivån av fysisk aktivitet.

Det får mer direkta konsekvenser, som sämre fysisk och psykisk hälsa. Exempelvis har andelen barn och ungdomar med psykosomatiska besvär och utskrivning av psykofarmaka bland barn och ungdomar ökat, enligt Folkhälsomyndigheten. Men studier i Kanada visar också att det kan få mer långsiktiga konsekvenser som exempelvis ökad benskörhet och fler som drabbas av diabetes på sikt, med ökade sjukvårdskostnader för samhället och lägre livskvalitet som följd.

Genom att göra insatser från flera håll har vi möjlighet att vända utvecklingen. Det går att vända, om vi tar ett gemensamt ansvar. Även en liten ökning kan ge stora hälsovinster på både kort och lång sikt. Vi får positiva signaler i dag om förändringar som sker, men vi kan ändå göra mer.

■ Skolan som möter alla barn kan och ungdomar öka möjligheterna för eleverna att vara fysiskt aktiva under skoldagen. Inte enbart under idrottslektionerna utan även under raster, via fritidsverksamheten och genom rörelsepauser under lektionerna.

■ Idrotten och idrottsföreningarna kan fortsätta att arbeta för att behålla de aktiva längre genom ny syn på träning och tävling. Här har trenden snarare varit det motsatta i de flesta idrotter, åldern för när det är som flest aktiva inom idrottsrörelsen har på senare år sjunkit till cirka elva år.

■ Kommunerna kan säkerställa möjlighet till rörelse, inte minst kring hur vi bygger våra samhällen med lekplatser, möjlighet till cykeltransporter, spontanidrottsplatser och skolmiljöer som inbjuder till rörelse.

■ Föräldrar kan göra stor skillnad genom att till exempel sätta gränser för skärmtid och göra fysiska aktiviteter med sina barn istället. Det kan vara allt från att åka och bada, till att åka skidor eller att ta en promenad i skogen. Lite är bättre än inget!

Inom idrottsrörelsen pågår ett stort förändringsarbete – som kallas Strategi2025 – för att få så många som möjligt att idrotta så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt. Bland annat arrangerar vi Idrottens dag på våra samarbetsskolor i Kramfors och Ånge fredagen den 25 september.

Där är målet att eleverna ska få röra på sig under lustfyllda former under minst 120 minuter. Evenemanget genomförs i 28 länder och över 220 skolor i Sverige är med.

Fysisk aktivitet hela livet är en rättighet för alla, och för att lyckas behöver vi alla hjälpas åt och bidra till att lägga en bra grund för våra barn och ungdomar.

Magnus Forsberg, sakkunnig barn- och ungdomsidrott hos RF-SISU Västernorrland