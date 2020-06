INSÄNDARE: Fridays For Future Örnsköldsvik – ”Hög tid att anta en koldioxidbudget”

Utan en budget som visar hur mycket koldioxid vi släpper ut inom kommunen kan vi aldrig lyckas sänka utsläppen och bidra till att vi når Parisavtalet, att hålla den globala uppvärmningen långt under två grader och förhindra total klimatkatastrof. Här ska alla territoriella utsläpp plus utsläpp från resor in och ut ur kommunen räknas in.

På kommunens hemsida står ”Världsklass Örnsköldsvik” och att ett av målen ska vara ”Mer klimatsmart” och att vi ska vara klimatneutrala 2030. Gör då det som alla forskare påstår är det absolut viktigaste och första som behöver göras, införskaffa en koldioxidbudget. I kommunrankningen som genomfördes nyss av Aktuell Hållbarhet där de jämförde alla Sveriges kommuners hållbarhetsarbete så kom Örnsköldsviks kommun på plats 241 av 290! I våra ögon är det nästan sist. Hur är det möjligt att vara nöjd med detta resultat?

Klimatkrisen är den största kris vi står inför och den kan inte ignoreras bort, utan bara genom att jobba tillsammans och att alla tar sitt eget och vårt gemensamma ansvar så sker förändringen. Vi kan själva inte berätta för er vad vi behöver göra. Men vi behöver låta forskarna beräkna en koldioxidbudget så får vi kan se var vi har de största utsläppen och därefter få förståelse och vidta åtgärder för att kunna minska dem i tillräcklig utsträckning. Vi måste genast sluta elda på klimatförändringarna mer än nödvändigt. Och det är bråttom! Desto längre vi drar ut på att minska utsläppen, desto mer drastisk måste minskningen bli.

I dagsläget ser vi beräkningar på att vi måste minska koldioxidutsläppen med 15 procent per år! Det är redan svårt nog att uppnå den minskningstakten, men väntar vi längre blir det snart omöjligt att nå målen då årets synder ackumuleras på nästa års och så vidare. Så vad händer egentligen om Örnsköldsviks kommun inte tar sitt ansvar och antar en koldioxidbudget och börjar implementera de nödvändiga insatserna som behövs för att minska koldioxidutsläppen?

Jo, då sviker vi våra barn och deras barn och barnbarn. Vi ger dem ingen möjlighet att kunna ställa till rätta det som vi har ställt till med. Nu och endast nu vi kan handla för att ge kommande generationer hopp om framtiden! Det är idag vi ändrar riktning mot fossilfrihet och ni behöver då anta medborgarförslaget om att skapa en koldioxidbudget.

Anton Landfors, talesperson för Fridays For Future Örnsköldsvik