INSÄNDARE: Flytten av Systembolaget kan skapa otrygghet för våra barn och äldre

Med anledning av tidigare inlägg om flytten av Systembolaget i Härnösand, så vill jag bara komma med en kommentar.

Så är det ju inte som många skriver, att det finns många parkeringsplatser tillgängliga vilket gör att det för vissa äldre eller de som har något handikapp har svårt att ta sig dit Systembolaget ligger idag. En flytt till Ica Maxis område skulle underlätta för dessa genom de stora parkeringsmöjligheterna som finns där, och det är också ett område som är lätt att ta sig till, endera via bil eller med bra bussförbindelser.

Jag som är nykter sedan ett par år tillbaka har inte detta viktiga behov av att ha alkohol tillgängligt nära. Därför behöver jag egentligen inte tänka på att Systembolaget hamnar mer i centrum vid Hemköp. Men där rör det sig dagligen mycket folk; både äldre och unga på väg till och från jobb och skola.

Det kan ju vara rätt mycket liv på de människor som befinner sig utanför Systembolaget vilket lätt skapar en otrygghet för de som passerar där. Och det är ju inte bra att våra barn och äldre inte ska kunna känna sig trygga på dagtid i centrum. Många genar upp bredvid Hemköp och Apoteket och de kommer då att möta människorna som befinner sig där utanför Systembolaget.

Våra barn och äldre ska inte behöva känna sig otrygga för att besöka stan eller Apoteket. Där Systembolaget ligger idag passerar färre unga och äldre då det finns alternativa vägar att välja för passering. Så varför ska de behöva flytta Systembolaget och skapa otrygghet för oss som bara passerar?

Det händer ofta otrevliga saker i vår stad, så är beslutet verkligen genomtänkt med vad som händer med ett centralt placerat systembolag? Kanske skulle Hemköp tappa fler kunder på grund av Systembolagets flytt eftersom folk känner sig otrygga att handla där?

Låt oss barn, äldre och nyktra människor få vara trygga då vi passerar genom centrum. Låt Systembolaget vara kvar på sin nuvarande plats. Det har fungerat bra under alla dessa år och vi har kunnat känna oss trygga via passering in och ut på Hemköp.

Nykter var än Systembolaget finns i Härnösand

