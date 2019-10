INSÄNDARE: Flera röster om Systembolagets flytt till Åhléns gamla lokaler vid torget i Örnsköldsvik

Svar på insändaren Hellre kläder än Systembolaget till centrum (11/10).

Jag håller med. Vad som helst men inte Systembolaget. Det är en affär som gärna får ligga avsides för de som behöver handla tar sig dit i alla fall. Inte på allra bästa läget i stan. Vi är många som saknar Åhléns med sitt breda sortiment. Men det är väl så att det handlar om hyrorna och att den utländska hyresvärden inte alls har förståelse för den svenska alkoholpolitiken där det inte handlar om att sälja mer. Det borde ha gått att antingen dela upp eller samlokalisera intressanta mindre butiker.

Gärna ett glas alkoholfritt

Som svar till Maggan som vill ha butiker istället för kläder:

Med tanke på att de flesta klädkedjor blöder, fanns ju en anledning att Åhléns la ner, så är ju chansen lika med noll i en påbörjad lågkonjunktur att en eller flera kedjor satsar sina pengar på att öppna butiker i Örnsköldsvik (som helt ärligt inte är förstahandsvalet för de flesta).

Internethandel = butiksdöd.

Sorry to be the bearer of bad news.

Verkligheten

Angående Åhléns före detta lokaler: så slopa Systembolaget, det ligger bra där det ligger. Ett annat bättre sätt är att etablera Lagerhaus här i Ö-vik och många håller med. Passar utmärkt i dessa lokaler.

Sussie

Det är så dålig placering av Systembolaget hur tänkte de?

De som ska dit tar sig dit oavsett vart det ligger – förstör inte vårt torg!

Bättre med klädbutiker: Dressman, XXL och Olsson tyger samt Zizzi, de saknas i vår stad och skulle göra ett lyft för Örnsköldsviks centrum.

Fia

Systemet idag har bättre parkeringsmöjligheter i Paradisgaraget, än efter flytt, i Åhlénsgaraget som är litet, trångt och omöjligt att köra ut ur vid hög trafik.

Ville man närmare livsmedelsnäringen kunde man stannat kvar vid Ica Centrum.

Med dem jag talar med verkar beslutet att flytta något grumligt. Vem tjänar på affären? Inte Byggsigurd. Kanske någon backhander någonstans motiverar beslutet?

Briegl