INSÄNDARE: Fel att insnöade anställda på Sollefteå kommun tvingas ta semester – tänk om

Snöstormen som dragit in i länet och kommunen har knappast gått förbi någon obemärkt. Under måndagen kom rekommendationer om att förbereda sig för längre strömavbrott och hålla sig ifrån vägarna. Skolor stängde då framkomligheten för skolskjuts räknades med att bli utebliven och förskolor vädjade till föräldrar att hålla sina barn hemma om de hade möjlighet.

För de arbetstagare som under tisdagen inte hade möjlighet att ta sig in till sin arbetsplats kom svaret att de behövde ta ut en semesterdag för att vara hemma. Trots den massiva snömängd som satt stopp för framkomligheten mellan hem och arbetsplatser.

Jag tycker det är olyckligt att de arbetstagare som drabbas hårdast av detta är de som bor på landsbygd och har ett pendlingsavstånd till sitt arbete. Att de som inte sätter sig i ett fordon efter vägen under tisdagen med risk för sitt liv ska tvingas ta ut en semesterdag, trots med de tydliga rekommendationerna från kommunen att en ska hålla sig ifrån vägarna. De arbetstagare ska tvingas ta ut en semesterdag för ett arbete de åkt till om vädret inte satt stopp för resandet.

Vi bor i en kommun med stora avstånd och vet sedan tidigare att framkomligheten kan vara svår under vissa väderförhållanden. Att straffa de personer som bor på landsbygd för att de inte har samma möjlighet att ta sig in till sin arbetsplats under en snöstorm känns ofantligt ojämlikt av Sollefteå kommun.

Tänk om och låt inte dessa arbetstagare ta ut en semesterdag för något som de själva inte kan påverka.

Insnöad

■ SVAR DIREKT:

Tack för insändaren!

Grundprincipen på arbetsmarknaden är enkel och innebär att man får lön om man arbetar. Den grundprincipen gäller för alla på arbetsmarknaden och det gällde även vid senaste snöstormen 2018.

I kommunens stora och breda verksamhet har vi personalgrupper som måste komma till jobbet oavsett om det snöar eller är en pandemi. Detta eftersom människors liv hänger på att verksamheten fungerar. Samtidigt är Sollefteå kommun en skattefinansierad verksamhet och våra resurser ska användas för att ge medborgarna i Sollefteå kommun största möjliga värde.

I extraordinära situationer har alla ett personligt ansvar och de val man gör får konsekvenser. Det kan innebära att man väljer att inte ta sig till jobbet och därmed konsekvensen att behöva ta ut en semesterdag. Eller så väljer man att ge sig ut och då kan det få andra konsekvenser.

Vi är övertygade om att våra medarbetare kan fatta kloka beslut och föra en dialog med kollegor och närmaste chef. Det finns goda möjligheter för våra cirka 2000 medarbetare att tillsammans med sin närmsta chef hitta möjliga lösningar, till exempel distansarbete, skiftbyte med mera.

Detta sammantaget så väljer vi att hålla fast vid grundprincipen, arbetar man får man lön och gör man inte det får man inte lön.

Lars-Olov Wengelin, HR-chef Sollefteå kommun