INSÄNDARE: En hel gata kan knappt ta sig till sitt hus – vad har gått fel vid grävningen i Härnösand?

Vem är ansvarig för att ha stängt av den nedre delen av Kapellgatan mot Gånsviksvägen och gjort det i stort sett omöjligt att ta sig in i korsningen Frideborgsgatan/Kapellgatan? Hur kan det gått så snett i planeringen att människor på en hel gata knappt kan ta sig till/från sitt hus? Kunde ni inte åtminstone ha gjort klart den helt avstängda korsningen mot Gånsviksvägen innan ni gräver ett stort hål i korsningen mot Frideborgsgatan.

Om man vill ta sig till jobbet med bil får man klämma sig emellan ett stort hål och ett elskåp, samtidigt som en grävskopa och arbetare håller på att arbeta med nämnda hål i vägen. Som lök på laxen är vattnet dessutom avstängt dagtid på Kapellgatan.

Blivande Stadsplanerare

■ SVAR DIREKT: De grävningar vi utför handlar om ett underhållsarbete där vatten- och avloppsledningar byts ut längs Kapellgatan. Vi beräknas bli klara med arbetet i korsningen Kapellgatan/Frideborgsgatan fredag den 6 mars. Under den här typen av arbeten blir det oundvikligen störningar i våra leveranser vilket vi förstår kan leda till olägenhet. Vår ambition är att skapa så liten negativ påverkan som möjligt och därför har vi informerat de boende i området både med SMS och information via vår webbsida. Vi har tillsammans med vår entreprenör arbetat med framkomligheten under arbetet och har det tidvis varit svårigheter att nå sin fastighet beklagar vi detta.

Irene Hedlund, affärsområdeschef Vatten, Härnösand Energi och Miljö AB