INSÄNDARE: Elisabet Lassen (S): Därför lämnar jag regionen – kan inte stå bakom besparing i Sollefteå

Nu tackar jag för mig.

Efter cirka tre år som ledamot i Regionstyrelsen och Regionfullmäktige väljer jag nu att tacka för mig. För att kunna påverka är det viktigt att sitta med i rummet där besluten tas. Jag har suttit med, jag har påverkat där det har varit möjligt men i vissa frågor har det varit helt omöjligt. Region Västernorrland är, precis som säkert de flesta regioner, en gigantisk, hierarkisk och svårtillgänglig organisation.

Införandet av länskliniker har fått ett fåtal positiva effekter men övervägande negativa konsekvenser. Organisationen inriktades på en stordriftsmall som skall gälla överallt istället för att tillåta olika modeller anpassade efter olika förutsättningar. Brist på samordning och helhetssyn. Långa beslutsvägar och viktigt vem som pratar med vem. Inflytande har den som har makt på grund av position eller storlek, det vill säga företräder en stor del av organisationen. Det finns en övertro på att stordrift är mest effektivt. Alldeles oavsett hur den politiska majoriteten ser ut är det svårt med en politisk styrning. Jag är inte imponerad.

Som regionpolitiker är det viktigt att ha ett länsperspektiv. Det har jag efter cirka 20 år i Länsstyrelsen, men som förtroendevald är det ännu viktigare att bilda sig en egen uppfattning och föra fram vad man tycker i olika frågor. Kostnadsreduceringar har varit aktuellt under alla år och särskilt under de senaste åren. Regionen har höga kostnader och dålig effektivitet. Detta är ett faktum och innebär så klart att åtgärder måste vidtas. Så långt är jag med. Tyvärr har regionen ofta sett avveckling som det bästa sättet att minska kostnaderna. Långsiktiga lösningar som t ex hur man ska klara personal- och kompetensförsörjning eller förslag på förändrade arbetssätt för en effektivare organisation har lyst med sin frånvaro.

Den nu aktuella avvecklingen av invasiv ventilatorbehandling vid Sollefteå sjukhus kan jag inte stå bakom. Som jag ser det finns det alltför många oklarheter och frågetecken för att veta att förändringen kan genomföras på ett patientsäkert sätt. Jag hade ett annat förslag som med en överväldigande majoritet röstades ner. Mitt parti har gjort en annan bedömning. De har inte lyckats övertyga mig. Å andra sidan har jag inte lyckats övertyga dem heller och därför ser jag ingen annan utväg än att jag avsäger mig mina uppdrag i Regionen.

Elisabet Lassen (S), före detta regionpolitiker