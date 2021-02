INSÄNDARE: Det behövs ett nytt skogsbruk – kalhyggen riskerar den biologiska mångfalden

I snart 30 år har den svenska skogspolitiken vilat på devisen frihet under ansvar, där lagstiftningen slår fast att målen för miljö och produktion ska väga lika. Trots detta fortsätter skogens liv att utarmas när artfattiga skogsplanteringar ersätter biologiskt rika skogar. Skogsnäringens nya argument för kalhyggesbruket är klimatet. Den vill få oss att tro att ju mer vi avverkar desto bättre för klimatet, ibland även för biologisk mångfald, hävdar den...

Under senaste året har allt fler forskare försökt uppmärksamma oss på att det bästa för klimatet är att låta skogen stå kvar. Helst ska inte en pinne mer avverkas! För alla träd suger upp koldioxid och vi har bara 10 år på oss, om vi ska uppnå Parisavtalet. Under den korta tiden måste vi inte bara få ner utsläppen, vi måste även suga upp så mycket växthusgaser ur atmosfären vi bara kan. Träden gör det åt oss, helt gratis. Kol används för trädens tillväxt och för att förse svampkompisarna med socker. Enorma mängder kol finns lagrat i trädrötter och i svamparnas mycel i marken. Kalhyggena passar inte in i dessa tider! De läcker stora mängder koldioxid i minst 20 år och skapar biologiska öknar. Det är dags att planera för ett annat skogsbruk.

Skogen framställs ofta som en förnybar resurs som aldrig tar slut. Den sägs vara svaret på klimatutmaningen och ska ge oss allt från engångsprodukter och byggnader, till naturupplevelser och evig tillgång på biobränslen. Samtidigt är krisen för skogens biologiska mångfald ett faktum med omkring 1000 hotade skogslevande arter i Sverige. Det främsta hotet är dagens skogsbruk med kalavverkning, förlust av livsmiljöer och allt tätare produktionsskogar.

I Västernorrlands län finns 1 656 000 hektar produktiv skogsmark, av detta har endast 2 procent ett långsiktigt och kvalitetssäkrat skydd. Skogsråvaran är hett eftertraktad, inte minst i omställningen från en fossilbaserad ekonomi till bioekonomi. Men andra aspekter, som biologisk mångfald, sociala och kulturella värden, måste vägas in i hur mycket råvara som kan tas ut. En skog är inte bara träd som växer. En skog är summan av alla de växter, svampar och djur som bor i den.

Det krävs nu en helhetssyn där ett ekologiskt hållbart och klimatsmart skogsbruk är utgångspunkten och där alla skogens tjänster, inklusive biologisk mångfald, bevaras och gynnas. Den svenska skogspolitiken har hittills fungerat mycket dåligt och behöver därför förändras i grunden. Och det är bråttom.

Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Västernorrland genom Björn Abelsson, ordförande