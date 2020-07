INSÄNDARE: Det är tydligen skillnad mellan kommunalråden i Sollefteå och Härnösand

Härnösands kommunalråd Andreas Sjölander (S) kommenterar nyheten om att Härnösand och Sollefteå inte föreslås som lokaliseringsorter för ett nytt regemente genom att lägga sig platt och inte agera. Detta till skillnad mot Sollefteås kommunalråd Johan Andersson (C) som lovar att inte ge upp.

Det är tydligen skillnad på drivkraft mellan kommunalråden. Grattis Sollefteå till ett kommunalråd som jobbar för kommunens bästa!

Andreas Sjölander gör det minst sagt häpnadsväckande uttalandet i TÅ att ”beslutet inte påverkar Härnösand i stort”. Så kan endast en person uttrycka sig som saknar verklighetsförankring.

Härnösand har förlorat 1000-tals arbetstillfällen och därmed invånare under de senaste 20-25 åren. Det räcker med att nämna förlusten av sjukhuset och universitetet.

En försvarsetablering skulle ge kanske 300-400 jobb samt lika många under utbildning. Vilket lyft för handeln, underleverantörer, bostadsmarknaden, arbetsmarknaden etc etc!

Det anser Andreas Sjölander (s) saknar betydelse för Härnösand. Han ”lägger sig platt” istället för agera för en framtida viktig etablering. Härnösandsborna vill se ett annat ledarskap och det är inte mycket begärt!

Lennart Bolander