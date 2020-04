INSÄNDARE: Det är skillnad på vilka som styr i kristider – borgarna gjorde intet under finanskrisen

Minns ni hösten 2008? Finanskris och dystra rapporter över varslade och uppsagda avlöste varandra. Det som sker nu i följderna av coronavirusets utbredning är också dystert. Men kanske ni som var med då ändå noterat skillnaden. I dag har vi en Socialdemokratiskt ledd regering.

I dag är det korttidsarbete som tecknas ute på arbetsplatserna. En möjlighet för arbetsgivare att få lättnader för lönekostnaden under en period. Den anställde som berörs minskar sin arbetstid under en period, men får ändå ut en lön vida överstigande A-kassa. Dessutom behålls anställningen och arbetsgivaren har kvar sin värdefulla tillgång i form av kompetens.

Detta var något som dagens socialdemokratiske statsminister efterfrågade redan då, under krisen 2008-2009, som ordförande för IF Metall. Men nej, då hade vi en borgerlig regering bestående av Moderaterna, Centern, Liberaler och Kristdemokrater. De hade just genomfört en sänkning av ersättningen från A-kassan och höjt avgiften för att vara försäkrad mot arbetslöshet. Dessa försämrade villkor resulterade i att många lämnade A-kassan.

Borgarna då, vad gjorde de för att lindra finanskrisens följder. Ja det kan sammanfattas med ett stort INTET. De gav blanka tusan i om folk blev arbetslösa.

Igen, ni har väl noterat att dagens regering går åt ett annat håll. Arbetet pågår genom att regeringen förbereder en ändringsbudget för att A-kassan ska omfatta fler med högre ersättningsnivåer för att lindra konsekvenserna av coronavirusets härjning. Alltså ytterligare höjningar av ersättningarna i A-kassan. Detta är skillnader som gynnar arbetsgivare, anställda och hela samhället. Här och nu, men även på längre sikt. Det är skillnad på vilka partier som styr i politiken!

Martin Böhlenius, ombudsman IF Metall Höga Kusten