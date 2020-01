INSÄNDARE: Det är dags för länsmuseets styrelse att tacka för sig – väntar nedsläckning av Murberget?

Ett nytt år har inletts och jag har jag några frågor till våra politiker. Vem tillsätter länsmuseet styrelse?

Är det inte dags att nuvarande ledamöter och ordförande får tacka för sig? Styrelsen sitter helt i knät på museets ledning och har ingen aning om hur inkompetent museets sköts. Nog är det märkligt att man ger uppdraget som chef till en bibliotekarie, om än disputerad. Vad jag har förstått så finns krav på att museet måste drivas mer affärsmässigt. Hur får man den kompetensen på ett universitetsbibliotek? Varför rekryterade man inte från näringslivet i så fall? Detta är dock inget jag vill se hända.

Man kan ju heller inte låta bli att fråga sig hur det kan vara möjligt att avhysa arrendatorerna av Spjute och ersätta dem med ingenting! Var inte arrendet en inkomst? Hur affärsmässigt och genomtänkt var detta? Först när Spjute står tomt inser man att det krävs en totalrenovering innan det kan komma på fråga med en ny aktör!

Det gångna året har varit en nedåtgående spiral av museets verksamhet och aktivitet. Tittar man i museets programkalender möts man av en formidabel inaktivitet. Från 2 december till 13 januari har vi "pop-up i museibutiken" och från 5 december till 13 januari har vi "Fyra glimtar i tomtens värld" Därefter möts man av "Sorry... but there are no events for selected date. Please, select another date". Det är dock helt meningslöst att välja något annat datum. Först 1 april händer det något på Murberget, då kommer man att plocka ner utställningen Couture och trasmattor.

I övrigt har man enbart de fasta utställningarna att erbjuda. Kan förvisso vara lika bra, det man har visat upp under december har verkligen inte imponerat. Ingen skugga ska falla på Birgitta Brännlund och hennes fina hantverk, det undermåliga ligger i att museets ledning tycker att detta ensamt kan bära upp verksamheten under julmånaden. Att ersätta den fina tomtevandringen med den intetsägande "Fyra glimtar i tomtens värld" är inget annat än att förakta vår gamla folktro, äldre tiders seder och bruk och den kompetens de avskedade museipedagogerna besitter. Nu har man istället iordningställt fyra tittskåp, förvisso gulliga och trevliga att titta på, men kan ju inte på något sätt berätta de spännande och roliga skrönorna från vårt gemensamma kulturarv. Även det i många år återkommande inslaget med musik och berättelser om julen förr, på annandagen var mycket saknat av mig, som har haft det som en del i mitt eget julfirande.

Vad har vi museivänner att se fram mot i år? Kommer vi att bevittna den slutgiltiga nedsläckningen på Murberget?

Tanken är tom, museet går på bensinångor och personalen som kan tanka är borta! Finns det ingen möjlighet att man från politikerhåll drar i nödbromsen?

Murbergsvän