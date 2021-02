INSÄNDARE: Därför tvingas vi i VI bryta majoriteten i Sollefteå – vindkraftsfrågan gav oss inget val

Västra Initiativets (VI) politik har genom partiets historia varit baserad på en kommunal helhetsbild, där VI alltid stått för att HELA Sollefteå kommun måste få en chans att leva och utvecklas. Från kommunens mest perifera byar till Sollefteå centralort. VI har vänt oss emot traditionell socialdemokratisk centraliseringspolitik som haft för avsikt att centralisera snart sagt allt, med hänvisning till ”stordriftsfördelar”. Inte sällan påhittade, och om inte – överskattade.

VI är ett vindkraftskeptiskt parti med ett väljarstöd på över 18 procent. Och för oss i VI är det obegripligt att kommunen historiskt försökt kombinera en utbyggnad av vindkraft å ena sidan med att lyfta stora naturvärden som en av de främsta anledningarna till att bo och leva i Sollefteå kommun å andra sidan. Vindkraften brukar motiveras som ”jobbskapande” i bygden. Ett korn av sanning, men om bygden samtidigt avfolkas är det totalt sett en förlustaffär.

Vindkraftsetableringar i Sollefteå kommun är ur ett annat perspektiv unikt korkat. Du Sollefteåbo som läser detta är ju delägare i ett vattenkraftverk i Sollefteåforsen. Att då samtidigt etablera en massa vindkraft i kommunen innebär ju att det byggs konkurrens mot Din egen elkraftproduktion. En av kommunens få inkomstkällor!

I den politiska majoritetsöverenskommelsen mellan Västra Initiativet, Vänsterpartiet och Centerpartiet har alltid stått att ny vindkraftsetablering ej ska tillåtas under mandatperioden. Så långt är allt väl. Det är när det kommer till så kallade kommunala ändringstillstånd av redan beviljade vindkraftparker som det framträder en skiljelinje mellan VI och vindkraftkramarna C och V. VI tolkar avtalet som att även ändringsansökningar av redan beviljade vindkraftparker ej ska tillåtas. Det har under mandatperioden framkommit att C och V inte tolkar det så. Därför kallade VI i slutet av 2020 till omförhandling av avtalet.

VI har gett V och C chansen att komma med egna politiska krav i en ny överenskommelse, men C och V har bara önskat diskutera vindkraftfrågan

Ändringstillstånd är viktiga. Det är klart att om ett vindkraftföretag inte får igenom sina ändringsönskemål (högre master, större rotorer, ändrad effekt och så vidare) minskar benägenheten att påbörja vindkraftsetableringen. Att neka ändringsönskemål är ett sätt att förhindra hela etableringen.

Under omförhandlingarna med V och C har VI kommit att förstå att någon överenskommelse i frågan ej går att nå. VI har hela tiden framhärdat att VI haft för avsikt att rädda samarbetet. VI har gett V och C chansen att komma med egna politiska krav i en ny överenskommelse, men C och V har bara önskat diskutera vindkraftfrågan. Det är uppenbart att bevilja ändringstillstånd för vindkraft är det främsta kärnvärdet för dessa partier.

VI tvingas bryta samarbetet. VI är dock öppna för en ny majoritetsbildning med å ena sidan andra partier och å andra sidan våra tidigare samarbetspartners, förutsatt att man tänker om och ser oss som en fullvärdig partner.

Bildas ingen ny majoritet ser VI fram emot förhandlingar i varje ärende.

Birgitta Häggkvist, partiordförande Västra Initiativet & vice kommunstyrelseordförande Sollefteå Kommun