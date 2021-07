INSÄNDARE: Centern, förklara varför ni säger nej till lugn och ro i centrala Ö-vik?

Jag kan inte annat än att bli upprörd över alliansens nej till lugn och ro i våra hem i centrala Ö-vik! Anna-Britta Åkerlind, kan du förklara ert agerande i denna följetong om störande musik på bland annat Rondellplan? Det är uppenbart att det ni nu vänder er emot redan är genomfört; samtal med ungdomar, vädjanden om respekt för boendes situation med mera.

Vi har kunnat läsa ett flertal reportage om hur bland annat S-politiker och kommunala tjänstemän har försökt samtala med och förklara för de bilburna ungdomarna hur oerhört påfrestande det är för många, många boenden när de spelar hög musik, men till synes utan framgång. Vi har kunnat läsa insändare som har beskrivit den allvarliga och plågsamma situationen för boenden i olika åldrar, samt minst en artikel där en inflyttad person beskrev mycket negativa konsekvenser av den höga musiken.

Anna-Britta Åkerlind, varför tycker alliansen att ett fåtal individer ska få förstöra för oss många fler som i övrigt trivs med att bo centralt? Och vad exakt har ni gjort för att förbättra situationen för oss boende?

Eller ska vi förstå det som att ni helt enkelt vill bromsa en framgångsrik plan som era politiska motståndare lyckats nå fram med? Kom igen – tänk om och gör rätt!

GG, stadsbo och väljare

SVAR DIREKT

”GG – stadsbo och väljare” fråga i sin insändare varför ”vi i Alliansen” motsätter oss beslut om lokal trafikstadga med förbund om vistelse på Rondellplan nattetid. Det korta svaret är att vi inte motsätter oss det, vi vill dock inte fatta beslut på tveksamma grunder som vi tror bara kommer att förflytta problemen till en annan plats (eller i värsta fall samma – bara på andra sidan E4). Det finns i dagsläget helt enkelt ingen plan för hur man hanterar att problemen förflyttar sig inom eller till ny geografi.

Vi vill från ÖrnsköldsviksAlliansen också se problemet i sin helhet och inte bara som ett förbud att vistas på Rondellplan. Om inte oljudet och störningen bara ska flytta så behöver det finnas ett svar på var motorburen ungdom med starka ljudanläggningar och deras följare ska få vara. Vi behöver också svar på vad alla andra åtgärder kommunen, polisen och frivilliga gör har för effekter.

”Motorburen problematik” är ett nytt begrepp för en gammal företeelse och som fått förnyad aktualitet under pandemin. Unga människor har ett behov av att träffas och när det inte anordnas några offentliga festliga aktiviteter att samlas kring så skapar man sina egna. Och det händer inte bara i Örnsköldsvik utan över hela landet. Därför har riksåklagaren från 1 juli i år kommit med nya direktiv kring vad som räknas in under förargelseväckande beteende, däribland att spela hög musik från bil, och polisen har därmed ett nytt verktyg för att på plats bötfälla den som stör.

Vi ser helst att man utvärderar polisens nya befogenhet fram till nämndsmötet i augusti eller september, därefter så kan vi gå med på att under en begränsad tid pröva ett förbud för in och utfart på rondellplan för att se verkan av det förbudet. Vi vill se vad de olika åtgärderna har för effekt för att kunna komma med konstruktiva förslag som gynnar alla inblandade.

Skulle ljudstörningarna drastiskt öka under sommaren finns möjligheten att nämndens ordförande fattar ett så kallat ordförandebeslut vilket vi i Centerpartiet tillsammans med Kristdemokraterna i så fall inte motsätter oss.

Det viktiga i sammanhanget är att kommunens olika enheter fortsätter att göra aktiva insatser och att dessa värderas och omprövas kontinuerligt, att det kommer fram en plats där motorburna ungdomar får vara och att polisens nya verktyg används aktivt. Ett specifikt förbud under lång tid är inte lösningen, inte ens för de närboende.

Anna-Britta Åkerlind (C), oppositionsråd

Andreas Jansson (C), andre vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden