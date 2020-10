INSÄNDARE: C: Att avveckla Närvården i Härnösand är ett gigantiskt slöseri med skattepengar

Närvård Härnösand borde vara en förebild för en utvecklad nära vård i Västernorrland men istället tycks både specialistvårdens ledning som den politiska majoriteten (S, M, L) i regionen vilja avveckla i princip all specialistvård i Härnösand för unga, äldre, kroniker och multisjuka i närområdet.

En avveckling som förutom försämringarna för berörda patientgrupper definitivt inte sparar några pengar för Region Västernorrland. Istället är det precis tvärtom då specialistvården så sent som för någon månad sedan har hyrt lokalerna för berörda verksamheter för dryga 6,5 miljoner kronor per år under de närmsta 10 till 15 åren av den nye fastighetsägaren, i samband med regionens försäljning av fastigheten.

Slutsatsen kan tyvärr inte bli annat än att specialistvårdens ledning och den politiska majoriteten i regionen (S, M, L) tydligen i sin iver att centralisera verksamheterna i Härnösand till sjukhuset i Sundsvall är beredda att under lång tid tvingas betala sammantaget cirka 85 miljoner kronor i hyra av tomma lokaler!

Så en avveckling av specialistvårdens mottagningar vid Närvård Härnösand är ingenting annat än både kontraproduktivt för en utvecklad nära vård och ett gigantiskt slöseri av våra skattebetalares pengar i Västernorrland.

Helt enkelt politiskt oansvarigt!

Jonny Lundin (C), oppositionsråd Region Västernorrland