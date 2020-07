INSÄNDARE: Bygg fler moderna idrottshallar – öka rörelseglädjen hos unga

När det planeras för nya bostadsområden glöms ofta idrott och rörelseglädje bort, vilket har gett en stor brist på idrottshallar. Att barn och ungdomar idrottar i gamla slitna hallar från 70-talet – vilket är fallet på vissa håll i Västernorrland – är ett rejält underbetyg. Precis som resten av samhället behöver även hallarna förnyas.

Redan innan pandemin var det bara två av tio barn som fick tillräckligt mycket motion. För att bryta den negativa utvecklingen behöver vi fler välkomnande platser där unga kan mötas under trygga, jämlika och hälsofrämjande former. Samarbetsprojektet Framtidens Idrottshall har startats för att bidra till just det här.

Basket, gymnastik, handboll, innebandy och volleyboll står tillsammans för ungefär en femtedel av alla idrottsaktiviteter i Västernorrland. Många utövare går varje dag till sin idrottshall, men få upplever idrottsmiljön som tilltalande. När dessutom stillasittandet kan riskera att öka till följd av coronapandemin blir det tyvärr ett enklare val för många unga att hoppa över träningen när hallen är gammal, sliten och dåligt utrustad.

Forskning visar att rätt utformade idrottshallar och idrottsanläggningar leder till ökad fysisk aktivitet. Därför är det nu hög tid för Västernorrlands kommunpolitiker att agera för att skapa bättre förutsättningar för barn och unga att få ett liv i rörelse.

Beslutsfattarna behöver:

■ Bygga fler idrottshallar som skapar förutsättningar för livslång rörelseglädje.

■ Prata ännu mer med oss i idrottsrörelsen om hur vi tillsammans kan bidra till en stärkt folkhälsa.

Varken Västernorrlands beslutsfattare eller idrottsrörelsen kan göra arbetet på egen hand. Vi måste arbeta tillsammans för att se till att det byggs rätt sorts anläggningar och idrottsmiljöer, med lika god tillgång för alla människor. På så sätt kan vi bryta den negativa trenden och väcka rörelseglädjen hos framtidens barn och unga.

Märit Bergendahl, ordförande Svenska Innebandyförbundet

Mats Carlsson, ordförande Svenska Basketbollförbundet

Anna Iwarsson, ordförande Svenska Gymnastikförbundet

Fredrik Rapp, ordförande Svenska Handbollsförbundet

Lennart Neovius, ordförande Svenska Volleybollförbundet

Niklas Singstedt, projektansvarig arkitekt, White arkitekter