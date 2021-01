INSÄNDARE: Bygg det nya äldreboendet på Kusthöjden

Jag har ett förslag: Bygg det planerade vård- och omsorgsboendet på Kusthöjden i stället för i Bodum.

Det skulle ge de gamla ett fantastiskt boende under livets sista tid. Tänk vilken omväxlande utsikt under årstidernas växling och alla ljus under den mörka tiden av året. Att det inte är centralt på så vis att de boende inte kan gå till butiken eller apoteket tycker jag spelar mindre roll för nu när kraven för att få en plats på ett vård- och omsorgsboende är så höga är de som får plats oftast inte kapabla till några utflykter på egen hand. De som skall besöka dem har antingen tillgång till egen bil eller färdtjänst så bristen på snedhiss spelar ingen roll.

Bra idé tycker jag