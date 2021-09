INSÄNDARE: Borttagna vårdplatser innebär inte att vi inte kan vårda självmordsnära

Replik på Spara inte på värdefulla vårdplatser vid psyket (Allehanda 9/9).

Dödsfall genom suicid är oerhört tragiskt och varje förspillt människoliv till följd av suicid är ett misslyckande för samhället. Varje år tar cirka 30 personer sitt liv i Västernorrland, förutom förlusten av ett människoliv är det också ett stort lidande för anhöriga och närstående. Att förhindra och förebygga suicid är således ett område där vi inom sjukvården och psykiatrin ständigt behöver utveckla vår kompetens och samverkande arbetssätt.

Suicid eller suicidförsök kan vara tecken på depression eller annan svår psykisk sjukdom, men ofta är det en handling som görs på grund av påverkbara omständigheter, till exempel en svår livssituation som uppstått.

Att vi har ändrat vårt arbetssätt och tagit bort vårdplatser i Örnsköldsvik innebär inte att vi tagit bort möjligheten att ta emot och vårda självmordsnära patienter, även i akuta fall med inläggning. Men att vårdas på en psykiatrisk vårdavdelning under längre tid är inte något som gynnar den psykiska hälsan. Livet ska levas ute i samhället och det är i vardagen som problemen måste hanteras. De specialistpsykiatriska omvårdnadsteamen, SPOT, som införts i både Sollefteå och Örnsköldsvik har gjort att vi idag når patienterna i deras hemmiljö, arbetar effektivare och hjälper fler än tidigare.

Det går inte att mäta eller räkna hur många som skulle ha dött om de inte fått vård och behandling inom psykiatrin, men vi vet att en stor andel av de cirka 8000 patienter som årligen kommer till vuxenpsykiatrin i Västernorrland uttrycker tankar eller planer om suicid. Förhindrande insatser är således en av de viktigaste uppgifter vi har och vi blir allt bättre på att behandla självmordsnära personer som kommer till oss.

Just nu inför Region Västernorrland en standardiserad modell för hjälp till självhjälp. De som tackar ja erbjuds tre träffar, med uppföljning och kontakt under två år, efter en behandlingsmodell som heter ASSIP (Attempted Suicide Short Intervention Program). Behandlare och patient arbetar fram verktyg för att bättre kunna hantera svåra situationer, samt känna igen tidiga varningstecken och be om hjälp.

En viktig uppgift för samhället är att upptäcka när en medmänniska, kollega, kamrat eller anhörig har tankar eller planer om suicid. På 1177.se finns information om hur du går till väga när du behöver hjälp eller råd kring suicid.

Kristina Mårtensson, områdesdirektör för Psykiatri-Habilitering i Region Västernorrland