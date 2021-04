INSÄNDARE: Börja vaccinera folk under 60 så vi får ner smittspridningen

Sitter här på fredagskvällen och funderar. Nu kommer det ju nya riktlinjer för Västernorrland när det gäller covid-19. Det att man ska använda munskydd när man åker kollektivt går på affärer och dylikt. Men det ingen verkar ha tänkt på är vad händer med alla använda munskydd?

Jag brukar vara ute och gå en hel del och något som slår mig är, munskydd som ligger kastade på trottoarer – ibland inne i affärer och hängande på buskar. Vem ska ta hand om alla dessa munskydd?

Och sedan det blev att man ska använda munskydd i kollektivtrafiken så har ju smittan ökat. Jag var inne på en affär häromdagen. Vid entrén fanns stora anslag att man skulle ta en kundvagn när man går in, detta för att veta hur många som var inne. När jag tar en vagn och är på väg in så är det en äldre kvinna på väg in utan vagn, när jag påtalar att alla som går in ska ta en vagn, får jag till svar ”Men jag ska inte handla”. Men varför går man in på en affär om man inte tänker handla?

Sen det här med vaccinationen som ju ändrades till 65 eller äldre. Varför gör man inte som i andra regioner att det ska vara det år man är född ex. 1956. Då skyller Region Västernorrland på att datasystemet inte klarar av detta? Det måste väl vara världens enklaste sak att ordna? Vi lever väl 2021 och datan klarar av det den blir tillsagd.

Och när det gäller vaccinationen varför hålla på att vaccinera de allra äldsta först? Tror inte att det är de som sprider mest utan det är väl åldersgrupp 30-60. Så nu när de på äldreboenden är vaccinerade börja då med gruppen 40 och yngre och gå sedan uppåt i åldersgrupper. För vi vill väl ha ner smittan?

Besviken